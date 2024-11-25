Как приготовить идеальный грунт для рассады своими руками

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подготовка рассады — важный этап на пути к богатому и здоровому урожаю. Однако даже качественные семена и грамотный уход не гарантируют успеха, если для посадки используется неподходящий грунт.

Фото: Own work by M Tullottes, PDM Земля, грунт, почва

Почва должна быть рыхлой, хорошо удерживать влагу и обеспечивать доступ кислорода. Чтобы добиться этого, необходимо исключить из состава грунта компоненты, которые могут погубить рассаду уже на начальном этапе.

Что нельзя добавлять в грунт для рассады

1. Глина

Хотя глина богата минералами, она делает почву слишком плотной, что затрудняет доступ воды и воздуха к корням. Это может привести к гибели растений. Карьерный песок также содержит глину, поэтому его использование нежелательно.

2. Свежие органические удобрения

Навоз и свежий компост выделяют большое количество тепла и газа, что вредно для рассады. Семена могут перегореть, а всходы — погибнуть из-за перегрева корневой системы.

3. Влажная чайная заварка

Хотя заваренный чай богат минералами, использовать его нужно только в сухом виде. Влажная заварка быстро плесневеет и загнивает, снижая содержание азота в почве, что негативно влияет на рост растений.

4. Неперепревшая листва

Опавшие листья, хотя и содержат полезные вещества, могут быть источником болезней. На ранней стадии заражение распознать трудно, а если больная листва попадет в грунт, это поставит под угрозу всю рассаду. Кроме того, как и свежий компост, она выделяет тепло при разложении, что может привести к перегреву корней.

5. Вареный кофе

Вопреки распространённому мнению, остатки кофе не содержат значительного количества полезных веществ после варки. Более того, кофе делает почву плотной, ухудшает доступ кислорода и может провоцировать грибковые заболевания.

Советы по приготовлению грунта

Самостоятельное приготовление грунта — это уверенность в его качестве. Главное — исключить перечисленные компоненты, чтобы почва обеспечивала рассаде комфортные условия. Правильный грунт станет залогом крепкой рассады и богатого урожая.

Уточнения

Грунт - любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

