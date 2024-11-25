Укрытие хризантем: как не загубить растения зимой

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хризантемы — гордость осеннего сада. Эти многолетние растения радуют глаз разнообразием: от скромных мелкоцветковых кустиков до роскошных крупноцветковых сортов. Чтобы осенью следующего года они снова радовали своим цветением, важно правильно подготовить их к зиме.

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, PDM Хризантемы

Основные способы зимовки

Существует два варианта подготовки хризантем к холодам:

Оставить в грунте. Подходит для морозоустойчивых сортов, таких как мелкоцветковые корейской селекции. Выкапывание и хранение в помещении. Необходим для крупных и срезочных сортов (например, индийских) и шаровидных хризантем, которые плохо переносят низкие температуры.

Осенняя подкормка

Подготовку начинают в августе, внося удобрения под каждый куст.

Фосфор укрепляет корневую систему.

Калий помогает накопить питательные вещества.

Азотные удобрения исключены, чтобы избежать роста молодых побегов.

Если погода дождливая, удобрения вносят сухими. В засушливую погоду их разводят в воде (1 ст. ложка на ведро воды) и поливают растения по заранее увлажнённой почве. После подкормки полив прекращают.

Обрезка и окучивание

После первых заморозков проводят обрезку:

Выкапываемые сорта : стебли срезают на высоте 15 см для удобства перемещения.

: стебли срезают на высоте 15 см для удобства перемещения. Оставляемые в грунте: стебли обрезают на 10 см, чтобы их было легко обнаружить.

После обрезки кусты окучивают рыхлой землёй, тщательно закрывая стебли, чтобы предотвратить скопление воды вокруг растения.

Укрытие хризантем

После окучивания растения укрывают материалами, предотвращающими выпревание: лапник, сухие листья или опилки. Укрытие выполняют только после наступления устойчивых холодов. В регионах с многоснежными зимами дополнительное укрытие не требуется, достаточно следить за наличием снежного покрова.

Выкапывание и хранение

Сорта, требующие хранения в помещении, выкапывают после увядания листвы, не дожидаясь заморозков. После обрезки кусты извлекают из земли, очищают от почвы и подсушивают. Корни укладывают в ящики с соломой или опилками и хранят при температуре до +5°C в сухом помещении.

При правильной подготовке хризантемы успешно переживут зиму и вновь украсят ваш сад пышными цветами.

Уточнения

Хризанте́ма (лат. Chrysánthemum, от др.-греч. χρῡσανθής, "златоцветный", от χρυσός - "золотой" и ἄνθος - "цветок"; объясняется жёлтой окраской соцветий) — род однолетних и многолетних травянистых растений.

