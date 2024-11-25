Укрытие хризантем: как не загубить растения зимой

Хризантемы — гордость осеннего сада. Эти многолетние растения радуют глаз разнообразием: от скромных мелкоцветковых кустиков до роскошных крупноцветковых сортов. Чтобы осенью следующего года они снова радовали своим цветением, важно правильно подготовить их к зиме.
Существует два варианта подготовки хризантем к холодам:
Подготовку начинают в августе, внося удобрения под каждый куст.
Азотные удобрения исключены, чтобы избежать роста молодых побегов.
Если погода дождливая, удобрения вносят сухими. В засушливую погоду их разводят в воде (1 ст. ложка на ведро воды) и поливают растения по заранее увлажнённой почве. После подкормки полив прекращают.
После первых заморозков проводят обрезку:
После обрезки кусты окучивают рыхлой землёй, тщательно закрывая стебли, чтобы предотвратить скопление воды вокруг растения.
После окучивания растения укрывают материалами, предотвращающими выпревание: лапник, сухие листья или опилки. Укрытие выполняют только после наступления устойчивых холодов. В регионах с многоснежными зимами дополнительное укрытие не требуется, достаточно следить за наличием снежного покрова.
Сорта, требующие хранения в помещении, выкапывают после увядания листвы, не дожидаясь заморозков. После обрезки кусты извлекают из земли, очищают от почвы и подсушивают. Корни укладывают в ящики с соломой или опилками и хранят при температуре до +5°C в сухом помещении.
При правильной подготовке хризантемы успешно переживут зиму и вновь украсят ваш сад пышными цветами.
Хризанте́ма (лат. Chrysánthemum, от др.-греч. χρῡσανθής, "златоцветный", от χρυσός - "золотой" и ἄνθος - "цветок"; объясняется жёлтой окраской соцветий) — род однолетних и многолетних травянистых растений.
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