Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотые правила варки макарон для идеального ужина
Идеальное место для сна! Как обустроить интерьер спальни правильно
Мобильный офис от Airstream — работать можно везде
Как обертывания помогают визуально уменьшить объём талии?
Суперкомпьютер раскрыл нового фаворита чемпионата России
Учёные нашли способ перерабатывать пластик с помощью солнечного света
Ольга Бузова пожаловалась на тяготы актёрской профессии
Какая вредная пища особенно сладка, и почему мы на неё подсаживаемся
Во время прогулки туристка обнаружила редкие грибы — ледяные волосы

Укрытие хризантем: как не загубить растения зимой

2:37
Садоводство

Хризантемы — гордость осеннего сада. Эти многолетние растения радуют глаз разнообразием: от скромных мелкоцветковых кустиков до роскошных крупноцветковых сортов. Чтобы осенью следующего года они снова радовали своим цветением, важно правильно подготовить их к зиме.

Хризантемы
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, PDM
Хризантемы

Основные способы зимовки

Существует два варианта подготовки хризантем к холодам:

  1. Оставить в грунте. Подходит для морозоустойчивых сортов, таких как мелкоцветковые корейской селекции.
  2. Выкапывание и хранение в помещении. Необходим для крупных и срезочных сортов (например, индийских) и шаровидных хризантем, которые плохо переносят низкие температуры.

Осенняя подкормка

Подготовку начинают в августе, внося удобрения под каждый куст.

  • Фосфор укрепляет корневую систему.
  • Калий помогает накопить питательные вещества.

Азотные удобрения исключены, чтобы избежать роста молодых побегов.

Если погода дождливая, удобрения вносят сухими. В засушливую погоду их разводят в воде (1 ст. ложка на ведро воды) и поливают растения по заранее увлажнённой почве. После подкормки полив прекращают.

Обрезка и окучивание

После первых заморозков проводят обрезку:

  • Выкапываемые сорта: стебли срезают на высоте 15 см для удобства перемещения.
  • Оставляемые в грунте: стебли обрезают на 10 см, чтобы их было легко обнаружить.

После обрезки кусты окучивают рыхлой землёй, тщательно закрывая стебли, чтобы предотвратить скопление воды вокруг растения.

Укрытие хризантем

После окучивания растения укрывают материалами, предотвращающими выпревание: лапник, сухие листья или опилки. Укрытие выполняют только после наступления устойчивых холодов. В регионах с многоснежными зимами дополнительное укрытие не требуется, достаточно следить за наличием снежного покрова.

Выкапывание и хранение

Сорта, требующие хранения в помещении, выкапывают после увядания листвы, не дожидаясь заморозков. После обрезки кусты извлекают из земли, очищают от почвы и подсушивают. Корни укладывают в ящики с соломой или опилками и хранят при температуре до +5°C в сухом помещении.

При правильной подготовке хризантемы успешно переживут зиму и вновь украсят ваш сад пышными цветами.

Уточнения

Хризанте́ма (лат. Chrysánthemum, от др.-греч. χρῡσανθής, "златоцветный", от χρυσός - "золотой" и ἄνθος - "цветок"; объясняется жёлтой окраской соцветий) — род однолетних и многолетних травянистых растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей
Авто
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей Аудио 
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Садоводство, цветоводство
Какие растения нельзя сажать рядом с розами Аудио 
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Домашние животные
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином Аудио 
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Су-34: могучий ударный истребитель-бомбардировщик продолжает поступать в ВКС России Дмитрий Плотников У кого главные козыри в борьбе России против Запада? Виктор Пахомов Изреельская долина: место археологических и библейских открытий Игорь Буккер
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Последние материалы
Евросоюз добавил трёх министров Сирии в санкционный список
Астероид, который мог быть частью Луны, покинет окрестности Земли
От сального блеска волос можно избавиться, если следовать этим рекомендациям специалистов
26 ноября: День информации, Иоанн Златоуст и розги
Как подготовить ирисы к зиме, чтобы они зацвели лучше, чем в прошлом году
Китай запускает односторонний безвизовый режим для 29 стран
Выращивание черники на даче: всё, что нужно знать для успешного урожая
Холодная пора и ваш автомобиль: как часто стоит мыть машину в зимний период?
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Вероника Степанова заявила, что общается с умершими
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.