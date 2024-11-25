Как подготовить ирисы к зиме, чтобы они зацвели лучше, чем в прошлом году

2:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ирисы — это яркие и неприхотливые растения, радующие глаз разнообразием форм и красок. Однако, несмотря на их зимостойкость, правильная подготовка ирисов к холодному сезону помогает сохранить их здоровье и обеспечивает обильное цветение в следующем году.

Фото: commons.wikimedia.org by Roburq, CC BY-SA 3.0 Ирис

Основные шаги по подготовке

Разрыхление почвы и обработка фунгицидами

Перед зимовкой важно разрыхлить почву в междурядьях, не повреждая корней. После этого удалите засохшие части растения и обработайте верхушки фунгицидами.

Правильная подкормка

Для ирисов подойдут минеральные удобрения без азота. Азот стимулирует рост зелени, что нежелательно перед зимой. Вместо этого используйте фосфор для укрепления корней и калий для защиты от морозов. Рекомендуемая норма — до 40 г удобрения на 1 м².

Не используйте навоз: содержащийся в нём аммиак может повредить растение. Если хотите применять органику, выбирайте перегной, которому не менее двух лет, или компост. Также подойдет раствор древесной золы.

Устранение закисления почвы

Если ирисы активно растят зелень, но не цветут, это сигнал о закислении почвы. Для нейтрализации внесите фосфорную муку осенью, повторяя процедуру раз в 2-3 года.

Посадка и пересадка

Ирисы можно пересаживать весной, но осенняя пересадка способствует лучшему укоренению и цветению. Выбирайте для посадки солнечные, хорошо дренированные участки, защищённые от сквозняков.

В конце сентября или начале октября выкопайте луковицы, отделите молодые детки, просушите и продезинфицируйте. Посадите их так, чтобы прикорневая шейка находилась над уровнем почвы.

Укрытие на зиму

Материалы для укрытия должны быть сухими: влажные материалы вызывают гниение. Используйте сухие листья дуба, сосновые или еловые ветки. Дополнительно присыпьте корневища сухим торфом или садовым грунтом. Укрытие снимается после угрозы заморозков, чтобы молодые ростки могли дышать.

Обрезка растений

Удалите засохшие и подгнившие части, обрезав листья на высоте 10-15 см. Сухую листву сжигайте за пределами участка. Это помогает избежать болезней и вредителей. Обрезку проводят перед заморозками или в дождливую погоду, в зависимости от региона.

При правильной подготовке ирисы переживут зиму и порадуют садоводов пышным цветением.

Уточнения

И́рис или Каса́тик, или Петушо́к (лат. Íris) — род многолетних корневищных растений семейства Ирисовые, или Касатиковые (Iridaceae).

