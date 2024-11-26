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Как сделать почву более плодородной? Экологически чистые методы улучшения почвы

1:06
Садоводство

Как повысить плодородие почвы 

Черви — один из самых известных способов обогащения почвы на огороде. Добавление органики также поможет вам, это еще один проверенный временем способ повышения производительности и плодородия почвы.

Дачница с кочаном капусты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дачница с кочаном капусты

Плодородие почвы можно повысить, внося удобрения, как органические, так и минеральные. Органические удобрения безопасны для окружающей среды. Однако они не растворяются в воде и их минералы высвобождаются медленно.

Опытные садоводы считают, что один из секретов хорошего урожая заключается в том, что почва нуждается в отдыхе. Поэтому время от времени очищайте почву от посадки. Это поможет вам повысить плодородие для нормального развития растения.

Сидераты обогащают почву. Для этого после сбора урожая нужно засеять грядки сидератами. Например, подойдет рапс или горчица. Эти растения также эффективны для улучшения качества почвы в вашем саду.

Уточнения

Плодородие почвы — способность почвы удовлетворять потребность растений в элементах питания, влаге и воздухе, а также обеспечивать условия для их нормальной жизнедеятельности.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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