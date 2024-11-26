Вашим клумбам будут завидовать, если вы сделаете их по этим правилам

Используйте садовый шланг или аэрозольную краску, чтобы обозначить границы клумбы в соответствии с вашим дизайном. Это послужит ориентиром для копания.
Очистите территорию от сорняков, камней или мусора. Взрыхлите почву лопатой или садовыми вилами и дополните ее компостом или хорошо перепревшим навозом для улучшения плодородия.
С помощью лопаты копайте вдоль обозначенных границ. Выкопайте ямки в зависимости от глубины корней выбранных растений.
Разгладьте края клумбы с помощью лопаты. Это поможет определиться с формой и сделать так, чтобы она выглядела аккуратно.
Если в вашем проекте есть дорожки или замысловатые узоры, выкопайте эти участки немного глубже, чем остальная часть грядки. Вы можете использовать ступеньки или гравий для улучшения этих функций.
Установите бордюрные материалы, такие как кирпич, камень или металл, вдоль бордюров, чтобы обеспечить четкую границу. Это также придает дизайну эстетичный вид.
Выберите сорт цветов, которые хорошо себя чувствуют в вашем климате и соответствуют солнечным условиям местности. Посадите их в соответствии с дизайном, учитывая высоту, цвет и время цветения.
Нанесите слой мульчи, чтобы сохранить влагу, подавить сорняки и улучшить эстетику. Тщательно поливайте растения и следите за их ростом.
Поддерживайте клумбу в хорошем состоянии, удаляя сорняки, отмершие цветы и обеспечивая надлежащий полив. Это поможет вашей уникальной клумбе расцвести со временем.
Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения.
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