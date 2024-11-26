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Вашим клумбам будут завидовать, если вы сделаете их по этим правилам

1:58
Садоводство

Обозначьте границы

Используйте садовый шланг или аэрозольную краску, чтобы обозначить границы клумбы в соответствии с вашим дизайном. Это послужит ориентиром для копания.

Клумба
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей), CC BY-SA 3.0
Клумба

Подготовьте почву

Очистите территорию от сорняков, камней или мусора. Взрыхлите почву лопатой или садовыми вилами и дополните ее компостом или хорошо перепревшим навозом для улучшения плодородия.

Копайте вдоль границ

С помощью лопаты копайте вдоль обозначенных границ. Выкопайте ямки в зависимости от глубины корней выбранных растений.

Сгладьте края

Разгладьте края клумбы с помощью лопаты. Это поможет определиться с формой и сделать так, чтобы она выглядела аккуратно.

Создание путей или узоров

Если в вашем проекте есть дорожки или замысловатые узоры, выкопайте эти участки немного глубже, чем остальная часть грядки. Вы можете использовать ступеньки или гравий для улучшения этих функций.

Добавьте материал кромки

Установите бордюрные материалы, такие как кирпич, камень или металл, вдоль бордюров, чтобы обеспечить четкую границу. Это также придает дизайну эстетичный вид.

Посадите свои цветы

Выберите сорт цветов, которые хорошо себя чувствуют в вашем климате и соответствуют солнечным условиям местности. Посадите их в соответствии с дизайном, учитывая высоту, цвет и время цветения.

Мульча и вода

Нанесите слой мульчи, чтобы сохранить влагу, подавить сорняки и улучшить эстетику. Тщательно поливайте растения и следите за их ростом.

Регулярное обслуживание

Поддерживайте клумбу в хорошем состоянии, удаляя сорняки, отмершие цветы и обеспечивая надлежащий полив. Это поможет вашей уникальной клумбе расцвести со временем.

Уточнения

Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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