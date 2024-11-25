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Как правильно удобрять баклажаны для лучшего урожая

2:06
Садоводство

Для успешного выращивания баклажанов одного полива недостаточно: растения нуждаются в регулярных подкормках. Однако универсальных рецептов нет, так как условия на каждом участке могут существенно различаться. Важно учитывать тип почвы и предыдущие культуры, чтобы правильно подобрать удобрения.

Баклажаны
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe/BHV, CC BY 3.0
Баклажаны

Первым шагом является определение типа почвы. Например, песчаные и супесчаные почвы быстро теряют влагу и питательные вещества, в то время как суглинки могут плохо пропускать воздух.

Подходящими для баклажанов являются легкие и средние суглинки. Кроме того, важно учитывать, что каждая культура обедняет почву по-своему, и для баклажанов лучше выбирать предшественников, такие как морковь, тыква, кабачки и бобовые.

Что касается удобрений, то важно соблюдать баланс между органическими и минеральными подкормками. Нельзя переусердствовать ни с тем, ни с другим. Чередование этих типов подкормок способствует хорошему росту и развитию растения.

Многолетний опыт огородников подтверждает, что баклажаны хорошо реагируют на внесение удобрений. Однако важно не забывать про осеннюю подготовку почвы. Внесение органики и минералки еще осенью поможет в дальнейшем создать оптимальные условия для роста баклажанов.

Когда баклажаны высажены, первую подкормку можно сделать через 20-25 дней с помощью органических удобрений, а затем перейти к специализированным составам, например, "Агрикола для томатов и баклажанов".

Также полезно проводить подкормки в период цветения и завязывания плодов, используя смеси на основе навоза и древесной золы. В конце сезона полезно ускорить созревание оставшихся плодов с помощью фосфорных подкормок.

Рекомендуется делиться опытом и результатами экспериментов с удобрениями, так как каждый участок требует индивидуального подхода.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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