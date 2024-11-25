Можно ли сажать картофель из магазина и что из этого выйдет

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники задаются вопросом, можно ли использовать картофель из супермаркета для посадки. Ответ на этот вопрос не так однозначен.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картофель

С одной стороны, картофель из магазина ничем не отличается от семенного, так как клубни — это видоизмененные побеги растения, предназначенные для размножения. Однако для выращивания картофеля на еду в большинстве случаев используют клубни, а не семена.

Существуют два основных способа размножения картофеля: семенной и вегетативный. Для посадки на участок чаще всего используют клубни, которые являются генетическими клонами материнского растения. Из-за возрастных изменений и накопленных заболеваний клубни со временем могут вырождаться.

Поэтому покупка картофеля для посадки в супермаркете может быть рискованной, так как неясно, к какой репродукции он относится. Лучше выбирать картошку с хорошим внешним видом, без повреждений, корявых форм и пятен.

Кроме того, в картофеле могут скрываться различные вирусные или грибные заболевания, такие как фитофтороз или мозаика, которые могут повлиять на будущий урожай. Поэтому важно проводить визуальную проверку клубней перед посадкой.

В некоторых случаях можно даже разрезать картофель, чтобы удостовериться в его здоровье, или прорастить его в темноте, чтобы выявить признаки инфекции.

Однако есть и положительные моменты. С правильной агротехникой, обработкой от болезней и защитой от вредителей можно получить хороший урожай, даже если посадочный материал был приобретен в магазине. В конечном итоге, выбор остаётся за дачником, и многие из них успешно сажают картофель, купленный в супермаркете.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

