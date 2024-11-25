Трюк, который поможет сохранить крыжовник свежим

После того как крыжовник созревает, главным индикатором зрелости становится мягкость его плодов. Сбор ягод обычно проводится в июле, но помимо этого важен и выбор времени суток. Не все знают, что лучше избегать утренних часов для сбора крыжовника.
Утром растения часто покрыты росой, из-за чего ягоды остаются влажными. Такой крыжовник будет хуже храниться, а риск его загнивания значительно возрастает. Лучше всего переносить сбор в дневные часы, когда роса высыхает, и плоды остаются сухими. Это поможет продлить их свежесть и уменьшить вероятность порчи.
Не стоит забывать и о защите во время работы. Кусты крыжовника обычно имеют острые шипы, которые могут нанести травмы. Поэтому следует использовать защитные перчатки и одежду с длинными рукавами. Таким образом, можно избежать неприятных уколов и порезов, делая процесс сбора более комфортным.
Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).
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