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Как правильно подкормить картофель для лучшего урожая

2:02
Садоводство

Картофель требует особого подхода к уходу, особенно в части подкормки. Эта культура значительно отличается от диких прародителей. Чтобы обеспечить высокий урожай с качественными клубнями, важно соблюдать режим питания, включающий как макро-, так и микроэлементы.

Картошка, картофель
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Картошка, картофель

На протяжении жизненного цикла картофель проходит несколько стадий. В первой стадии питание осуществляется за счет запасов материнского клубня. С началом активного роста ботвы растение переходит на собственные ресурсы.

Однако из-за слабой корневой системы, большей частью сосредоточенной в верхних слоях почвы, картофель имеет ограниченные возможности для поглощения питательных веществ.

Оптимальный график подкормок включает три этапа. Первая проводится в начале роста ботвы с акцентом на азот, чтобы поддержать развитие зеленой массы. Вторая — в фазе бутонизации, где важны фосфорные удобрения для увеличения числа клубней. Третья, во время цветения, ориентирована на калий, который улучшает налив клубней и их вкусовые характеристики.

Кроме основных элементов, растение нуждается в микроэлементах: боре, магнии, меди и других. Их недостаток может сказаться на качестве урожая и устойчивости картофеля к болезням. Даже при достаточном внесении удобрений важно учитывать внешние факторы, такие как влажность, температура и кислотность почвы, которые влияют на усвоение питательных веществ.

Метод подкормки — корневой или внекорневой — также имеет значение. Современные исследования показывают, что опрыскивания по листьям могут быть более эффективными, особенно в сложных климатических условиях.

Чтобы получить максимальный урожай, следует учитывать комплексный подход к уходу: сбалансированное питание, регулярный полив и адаптацию к климатическим особенностям.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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