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Простой способ вырастить острый перец даже новичкам

1:47
Садоводство

Острый перец — универсальная культура, которая подходит как для выращивания в огороде, так и в домашних условиях. Его плоды ценятся за яркий вкус и богатый состав полезных веществ. Умеренное употребление перца улучшает кровообращение, стимулирует пищеварение и способствует снижению стресса благодаря выработке эндорфинов.

Острый перец
Фото: commons.wikimedia.org by Obsidian Soul, CC BY-SA 4.0
Острый перец

Важно помнить, что перец не рекомендуется при гастрите и других воспалительных заболеваниях желудка.

Для выращивания перца требуется рассадный метод. Семена подготавливаются с использованием стимуляторов роста: они оборачиваются влажной тканью, накрываются пленкой и оставляются на 1-2 дня. Проращивание обычно занимает до 10 дней, а пикировка проводится после появления первых листьев. Важно обеспечить молодым растениям хорошее освещение и умеренный полив.

Рассаду рекомендуется высаживать в открытый грунт, когда температура стабильно держится выше 13 градусов. Растения размещаются на солнечных участках с рыхлой почвой, избегая близости грунтовых вод.

При высадке важно соблюдать расстояние между кустами в 30-60 см, чтобы они развивались свободно. Полив начинают спустя неделю после пересадки, используя теплую воду, а подкормки проводятся дважды в месяц.

Острый перец отличается не только декоративными качествами, но и высокой урожайностью. Благодаря своей неприхотливости, он подходит для южных регионов, а при наличии хорошего освещения — и для выращивания на подоконнике. Соблюдение простых правил позволяет получить здоровый и вкусный урожай даже новичкам.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (перец чили) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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