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Все секреты подкормки для вкусного редиса

Садоводство

Редис — один из первых овощей, который ежегодно высевают практически на каждом участке. Однако вырастить вкусный и крупный корнеплод удается не всем, что нередко заставляет предпочесть покупку редиса на рынке. Между тем, соблюдение нескольких простых правил позволит достичь отличного результата.

Редис
Фото: commons.wikimedia.org by Hubertl, CC BY-SA 4.0
Редис

Качество редиса зависит от множества факторов: сорта, типа почвы, частоты и качества полива, а также от состава подкормок. Плодородная, рыхлая почва с нейтральной или слабокислой реакцией — идеальный выбор. При необходимости плотный грунт можно разрыхлить песком, а песчаный обогатить перегноем или сапропелем.

Свет и вода также играют ключевую роль. Грядка должна находиться на солнечном участке, а почва — поддерживаться во влажном состоянии. Регулярность полива особенно важна в период формирования корнеплодов. При пересыхании верхнего слоя корнеплоды будут мелкими, с жесткой текстурой.

Для получения крупного и сочного урожая важна качественная подкормка. Осенняя подготовка почвы с внесением перегноя и минеральных удобрений существенно облегчает весенний уход. Если подготовить грядку заранее не удалось, весной помогут калийные подкормки и минеральные комплексы.

Удобрения можно использовать как готовые, так и приготовленные своими руками. Настой куриного помета, закваска из дрожжей с сахаром или зольный раствор помогают обеспечить растения питательными веществами. При этом важно следовать нормам подкормки, чтобы избежать избытка нитратов.

Простые меры, такие как своевременное прореживание всходов и поддержание почвы в хорошем состоянии, позволят редису раскрыть свои сортовые качества и принести ожидаемый урожай.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные. 

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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