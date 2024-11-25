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Очевидные секреты хранения смородины, о которых вы не догадывались

1:54
Садоводство

Смородина — популярная культура среди садоводов. Выращиваются черные, красные и белые сорта. Правильный уход и соблюдение агротехники позволяют получить щедрый урожай вкусных и полезных ягод. Однако для успешного результата важен не только процесс выращивания, но и сбор урожая.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, CC BY-SA 3.0
Смородина

Сроки сбора зависят от климата и сорта

В южных регионах плоды созревают к середине лета, а в зонах с переменным климатом сбор начинается в августе и продолжается до осени. Спелость ягод определяется цветом, ароматом, плотностью кожуры и изменением оттенка веточки. Недозрелые плоды подходят только для транспортировки: они дозревают в прохладном месте за несколько дней.

Техника сбора тоже имеет значение

Черную смородину собирают с плодоножкой по одной ягоде, а красную — целыми кистями. Работы лучше проводить в сухую погоду, утром или вечером. Это снижает риск повреждений и сохраняет качество. Для удобства используются специальные приспособления, например, гребенки.

Правильное хранение обеспечивает сохранность урожая

В свежем виде плоды остаются пригодными до двух недель в холодильнике. Для заморозки важно обеспечить температуру до -2 °C и влажность до 90%. Консервация и приготовление сырых заготовок с сахаром позволяют сохранить витамины.

Дополнительные советы

  • Отбор и удаление поврежденных ягод.
  • Использование неглубокой тары для транспортировки.
  • Избегание сбора в дождь, чтобы не сократить срок хранения.

Соблюдение рекомендаций делает процесс удобнее, а ягоды сохраняют вкус и пользу, становясь источником витаминов в зимний сезон.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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