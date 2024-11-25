Почему капуста требует особого рациона для роста

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Белокочанная капуста считается одной из самых востребованных культур на грядках, но для получения качественного урожая требуется внимание и своевременная подкормка. Эта культура обладает слабой корневой системой, поэтому основной акцент делается на развитие листвы и формирование плотных головок.

Фото: starrenvironmental. com by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0 Белокачанная капуста

Для этого на разных стадиях роста капусты применяются различные питательные элементы.

На этапе активного роста важен азот, который способствует формированию пышной листовой массы. Однако избыточное количество азота может привести к рыхлым кочанам, поэтому позднеспелые сорта в конце сезона обходятся без него.

При завязывании головок растению требуется больше калия, чтобы листья сформировались в плотный клубок и накопили сахара, улучшая вкус и лежкость. Фосфор обеспечивает развитие корневой системы, а также помогает формировать качественные кочаны.

Не менее значимы кальций и бор. Кальций укрепляет устойчивость растения к заболеваниям и повышает его хранение, особенно на почвах с низким уровнем рН. Бор помогает повысить плотность кочанов и предотвращает загнивание. Магний и молибден поддерживают развитие растений, особенно на бедных или кислых почвах.

Для подкормки капусты применяются органические удобрения: навоз, куриный помет, настои трав. Если таких средств нет, используются готовые минеральные комплексы. График подкормок включает 2-4 обработки в течение сезона. Первая подкормка проводится спустя 10-15 дней после высадки рассады с использованием азотосодержащих растворов.

Вторая — с добавлением калия или древесной золы. На следующих этапах включаются фосфорные удобрения, а перед сбором урожая акцентируется внимание на калии.

Соблюдение рекомендаций по питанию культуры позволяет получить крупные, плотные и вкусные кочаны, способные длительно храниться.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

