Основные правила выращивания сладких дынь в суровом климате

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание ароматной дыни в регионах с умеренным климатом требует особого внимания к подготовке почвы, поливу, формированию растений и защите от болезней. Спелые и сочные плоды — результат применения нескольких простых, но эффективных приемов.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, PDM Дыня

Для посадки готовятся ямы размером 80x80 см и глубиной 20 см, заполненные наполовину перегноем, который присыпается слоем почвы. За несколько дней до высадки устанавливаются мини-теплицы из деревянных каркасов и полиэтилена, защищающие рассаду от ночных похолоданий.

Перед высадкой формируются лунки, в которые помещаются земляные комья с побегами дыни. Для предотвращения бактериальной гнили края комьев слегка приподнимаются над поверхностью. Полив производится осторожно, чтобы не намочить листья, что снижает риск заболеваний.

Для стимуляции роста удаляются точки роста после появления пятого листа, как у огурцов. Боковые побеги прореживаются, оставляя четыре самых сильных. Цветение происходит на открытых и солнечных участках с регулярным, но умеренным поливом.

Завязи, достигшие размера сливы, осматриваются, после чего на каждой плети оставляется только одна завязь правильной формы. Под каждый плод подкладывается доска для защиты от гнили. Боковые приросты удаляются, а точки роста прищипываются, чтобы сосредоточить ресурсы на формировании плодов.

Подкормка осуществляется раз в неделю с чередованием коровяка, куриного помета и травяных настоев. Для улучшения вкуса и сладости плодов добавляется древесная зола. Полив сокращается ближе к моменту созревания, чтобы плоды не стали водянистыми.

Спелость определяется по аромату, трещинам у хвостика и впадинам на кожуре. Следование этим рекомендациям позволяет собрать обильный урожай сладких и сочных дынь.

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.

