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Почему у соседа растет укроп, а у вас нет

1:33
Садоводство

Выращивание укропа на зелень в течение всего сезона возможно при правильном подходе. Эта культура известна своей холодоустойчивостью и неприхотливостью, поэтому растет практически в любых условиях.

Выбор сорта играет ключевую роль: для получения пышной зелени подходят сорта, которые не склонны к быстрому формированию зонтиков, например, "Салют" или "Аллигатор". Для заготовок можно использовать сорта с быстрым цветением, такие как "Зонтик" или "Гренадер".

Оптимальное время для посева зависит от климатических условий региона. Укроп способен прорастать при низких температурах, но лучшим диапазоном для его развития считается 15-20 градусов. Чтобы ускорить процесс, семена рекомендуется предварительно обработать: вымачивание в горячей воде помогает удалить эфирные масла, замедляющие прорастание.

Техника посева тоже имеет значение. Вместо традиционных рядов семена размещаются маленькими кучками в лунках глубиной около 10 см. Перед посадкой землю стоит увлажнить, чтобы избежать слишком глубокого погружения семян.

Этот подход обеспечивает равномерное развитие растений, пышную зелень и позволяет сократить площадь, занятую под укроп. Ранний посев дает возможность к концу сезона получить не только сочную зелень, но и зонтики, подходящие для заготовок.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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