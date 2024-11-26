Простые шаги для омоложения смородины и повышения урожая

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Черная смородина требует регулярного ухода, включая обрезку для омоложения. Это позволяет улучшить урожайность, повысить устойчивость к болезням и продлить срок жизни кустов. Важно помнить, что с возрастом качество плодов снижается, а густая крона затрудняет доступ света и вентиляцию.

Когда проводить обрезку

Процедуру омоложения рекомендуют начинать на 5-6 году жизни куста. Лучшее время для этого — осень, когда растение готовится к зиме. Осенняя обрезка стимулирует появление молодых побегов, а также позволяет ожидать урожая уже в следующем сезоне. Весной омоложение проводят до начала вегетации, что дает возможность совместить процесс с санитарной обрезкой.

Как правильно омолодить куст

Процедура начинается с удаления старых, поврежденных или непродуктивных ветвей. Срезы делают под углом 45° чуть выше почки, используя дезинфицированные инструменты. У сильных кустов оставляют 12-14 побегов, у слабых — не более 5. Важно удалить все "волчки" — тонкие побеги у основания.

Для старых кустов применяется радикальная обрезка, при которой удаляются все ветви до корня. Это стимулирует рост новых побегов, но процедура сопровождается большим стрессом для растения. После обрезки проводят подкормку и мульчирование.

Особенности ухода после обрезки

Подкормка азотными удобрениями и мульчирование перегноем помогают ускорить восстановление растения. Поливы проводят раз в 20 дней, избегая избытка влаги.

Советы и хитрости

Опытные садоводы рекомендуют начинать формирующую обрезку с первого года жизни куста. Также важно учитывать возраст ветвей по их цвету и структуре: молодые побеги светло-серые и гладкие, а старые — темные и грубые.

При правильном уходе кусты черной смородины могут плодоносить до 20 лет. Омоложение позволяет наслаждаться сочными ягодами год за годом.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

