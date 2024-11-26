Как продлить плодоношение огурцов до первых заморозков

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огурцы могут плодоносить до октября, особенно если осень будет теплой. Однако для такого долгого периода плодоношения растению нужно предоставить все необходимые условия, чтобы оно могло поддерживать свою силу.

Фото: creativecommons.org by Mariuszjbie, CC BY-SA 3.0 Огурцы

Первым шагом для увеличения срока плодоношения является регулярный осмотр. Нужно внимательно следить за растением, и как только появляются первые пожелтевшие листья, их следует удалять, чтобы растение не тратила силы на их поддержание. Аналогично следует поступать с листьями, на которых появились признаки заболеваний или следы вредителей.

Для поддержания хорошего плодоношения огурцам необходимы дополнительные удобрения. Рекомендуется использовать следующий состав: в ведре воды растворить одну ложку суперфосфата и одну ложку сернокислого калия. Эта смесь поможет укрепить растения и продлить их жизнеспособность.

Не менее полезным для огурцов станет скисшее молоко. Для подкормки на один литр молока берется три литра воды. Эту смесь можно использовать для опрыскивания листьев, что поможет улучшить здоровье растений. В случае отсутствия молока его можно заменить молочной сывороткой, которая также будет иметь положительный эффект.

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит продлить плодоношение огурцов и получить хороший урожай даже в позднюю осень.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

