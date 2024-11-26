Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как остановить преждевременное опадание плодов сливы
Пангасиус: мифы и реальность о популярной рыбе
Учёный назвал главный повод взять паузу в тренировках
Важные правила замены шин, которые стоит помнить каждому водителю
В Туле врачи извлекли из пациентки полтора килограмма монет и валюты
Что нельзя сажать рядом с морковью
Как распознать поддельный препарат для косметических процедур
Лиза Арзамасова устроила сказочную семейную фотосессию с Авербухом и сыном Лёвой
Что делать, если вы скрипите зубами во сне

Как продлить плодоношение огурцов до первых заморозков

1:29
Садоводство

Огурцы могут плодоносить до октября, особенно если осень будет теплой. Однако для такого долгого периода плодоношения растению нужно предоставить все необходимые условия, чтобы оно могло поддерживать свою силу.

Огурцы
Фото: creativecommons.org by Mariuszjbie, CC BY-SA 3.0
Огурцы

Первым шагом для увеличения срока плодоношения является регулярный осмотр. Нужно внимательно следить за растением, и как только появляются первые пожелтевшие листья, их следует удалять, чтобы растение не тратила силы на их поддержание. Аналогично следует поступать с листьями, на которых появились признаки заболеваний или следы вредителей.

Для поддержания хорошего плодоношения огурцам необходимы дополнительные удобрения. Рекомендуется использовать следующий состав: в ведре воды растворить одну ложку суперфосфата и одну ложку сернокислого калия. Эта смесь поможет укрепить растения и продлить их жизнеспособность.

Не менее полезным для огурцов станет скисшее молоко. Для подкормки на один литр молока берется три литра воды. Эту смесь можно использовать для опрыскивания листьев, что поможет улучшить здоровье растений. В случае отсутствия молока его можно заменить молочной сывороткой, которая также будет иметь положительный эффект.

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит продлить плодоношение огурцов и получить хороший урожай даже в позднюю осень.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Авто
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля Аудио 
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
Казахстан на перепутье. Путин едет к Токаеву, чтобы проговорить риски Любовь Степушова Сводка с фронта: на Донецком фронте ВС РФ наступают на двадцати участках, новые ракеты от КНДР Дмитрий Плотников У кого главные козыри в борьбе России против Запада? Виктор Пахомов
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Последние материалы
Соусы Азии: секреты вкуса и применение в вашей кухне
Теперь без согласия всех: как оформить машино-место в собственность
Как превратить семена бальзамина в цветущий сад дома
Над регионами России за ночь сбили 39 украинских БПЛА
Россиян защитят от мошенников с помощью IT-технологий
Опасный сигнал: почему деревья не сбрасывают листья осенью
Какие продукты провоцируют рак? Опубликован список
Трудовым мигрантам в России хотят запретить выдавать ВНЖ
Как сделать маникюр стильным и универсальным
Почему цитрусовые могут быть опасны для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.