Не поверите, но скошенная трава поможет вашему саду победить все болезни

Скошенная трава, высушенная и использованная правильно, может стать отличным сырьем для приготовления отвара, который обладает целебными свойствами. Этот отвар не только помогает бороться с грибковыми заболеваниями растений, но и может использоваться для защиты посадок в саду и огороде.

Для его приготовления траву нужно залить водой, чтобы жидкость полностью покрыла сырье, и затем прокипятить на медленном огне в течение 30 минут. После этого отвар необходимо разбавить чистой водой в пропорции 1:3, то есть одну часть концентрированного отвара смешать с тремя частями воды.

Получившее средство пригодно для опрыскивания деревьев и кустарников, таких как яблоня, смородина и крыжовник. Чтобы обеспечить профилактику, рекомендуется проводить обработку раз в две недели.

Кроме того, отвар сена эффективен не только в борьбе с грибками, но и с вредителями, такими как личинки клопов, тля или гусеницы, поедающие листья. При этом можно не использовать все средство сразу, а хранить его в банках — так оно останется пригодным для использования в течение трех месяцев.

Уточнения

Травяни́стые расте́ния также тра́вы, — жизненная форма высших растений с недолго живущими надземными побегами.

