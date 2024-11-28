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Чем подкормить капусту для крупных кочанов

1:35
Садоводство

Чтобы капуста успешно формировала кочаны, ей необходимо сбалансированное питание. Если культура недополучает питательные вещества, процесс может затянуться или вовсе остановиться. В такие моменты подкормка становится решающим фактором. Вот проверенные способы "угостить" капусту и обеспечить её здоровый рост.

1. Крапивная настойка: природный стимулятор роста

Крапива помогает капусте быстро наращивать зеленую массу, необходимую для формирования кочанов. Для приготовления настойки вам понадобится:

  • Объёмная ёмкость, заполненная на треть измельчённой крапивой.
  • 50 граммов дрожжей на 10 литров воды.

Залейте крапиву водой, оставив немного пространства для процесса брожения. Через полторы недели настой будет готов. Разводите концентрат в соотношении 1 литр на ведро воды перед поливом.

2. Навоз: классика для обильного урожая

Навоз остаётся одним из самых эффективных натуральных удобрений. Чтобы подготовить подкормку:

  • Заполните пятую часть ёмкости навозо
  • Добавьте воды и оставьте на 5 дней.

Полученный настой также следует развести перед использованием: 1 литр на 10 литров воды.

Когда проводить подкормку?

Начинайте использовать удобрения в момент завязывания кочанов. Это время наиболее важно для развития культуры, и своевременная помощь обеспечит её полноценный рост и урожай.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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