Чем подкормить капусту для крупных кочанов

Чтобы капуста успешно формировала кочаны, ей необходимо сбалансированное питание. Если культура недополучает питательные вещества, процесс может затянуться или вовсе остановиться. В такие моменты подкормка становится решающим фактором. Вот проверенные способы "угостить" капусту и обеспечить её здоровый рост.
Крапива помогает капусте быстро наращивать зеленую массу, необходимую для формирования кочанов. Для приготовления настойки вам понадобится:
Залейте крапиву водой, оставив немного пространства для процесса брожения. Через полторы недели настой будет готов. Разводите концентрат в соотношении 1 литр на ведро воды перед поливом.
Навоз остаётся одним из самых эффективных натуральных удобрений. Чтобы подготовить подкормку:
Полученный настой также следует развести перед использованием: 1 литр на 10 литров воды.
Начинайте использовать удобрения в момент завязывания кочанов. Это время наиболее важно для развития культуры, и своевременная помощь обеспечит её полноценный рост и урожай.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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