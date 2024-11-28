Чем подкормить капусту для крупных кочанов

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы капуста успешно формировала кочаны, ей необходимо сбалансированное питание. Если культура недополучает питательные вещества, процесс может затянуться или вовсе остановиться. В такие моменты подкормка становится решающим фактором. Вот проверенные способы "угостить" капусту и обеспечить её здоровый рост.

1. Крапивная настойка: природный стимулятор роста

Крапива помогает капусте быстро наращивать зеленую массу, необходимую для формирования кочанов. Для приготовления настойки вам понадобится:

Объёмная ёмкость, заполненная на треть измельчённой крапивой.

50 граммов дрожжей на 10 литров воды.

Залейте крапиву водой, оставив немного пространства для процесса брожения. Через полторы недели настой будет готов. Разводите концентрат в соотношении 1 литр на ведро воды перед поливом.

2. Навоз: классика для обильного урожая

Навоз остаётся одним из самых эффективных натуральных удобрений. Чтобы подготовить подкормку:

Заполните пятую часть ёмкости навозо

Добавьте воды и оставьте на 5 дней.

Полученный настой также следует развести перед использованием: 1 литр на 10 литров воды.

Когда проводить подкормку?

Начинайте использовать удобрения в момент завязывания кочанов. Это время наиболее важно для развития культуры, и своевременная помощь обеспечит её полноценный рост и урожай.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

