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Как избежать ошибок при поливе растений

1:42
Садоводство

Даже в таком простом деле, как полив растений, есть свои правила. Соблюдая их, вы поможете своим зеленым питомцам расти здоровыми и сильными.

Томаты
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, PDM
Томаты

1. Выбирайте правильное время

Поливать растения лучше через два часа после восхода солнца или за два часа до заката. В это время температура воздуха наиболее благоприятна для процедуры: растения не испытывают стресса и легко усваивают влагу. Избегайте полива рано утром или поздно вечером, так как холодная почва может повредить корни.

2. Избегайте полива в полдень

Полив в жаркий полдень — большая ошибка. Это не только не помогает растениям пережить жару, но и может нанести вред, особенно если вода попадет на листья: капли могут стать своеобразной линзой, вызывая ожоги.

Также важно не переливать растения. Избыток влаги застаивается у корней, что приводит к их загниванию. Лучше поддерживать умеренную влажность почвы.

3. Не переусердствуйте с частотой

Частые, но поверхностные поливы провоцируют развитие слабой корневой системы, которая располагается близко к поверхности. Для таких растений сложнее добывать влагу из глубинных слоёв почвы. Особенно это важно для томатов: их лучше поливать обильно, но редко.

4. Полив и подкормка

С поливом можно совмещать внесение удобрений. Однако важно соблюдать меру: избыточное количество подкормок может навредить не меньше, чем их отсутствие. Баланс — ключ к успешному уходу.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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