Какие растения нельзя сажать под виноградом

На дачных участках виноград часто становится украшением и гордостью хозяев. Его плоды не только вкусные и сладкие, но и универсальны в использовании — подходят для компотов, десертов и даже домашнего вина. Однако, чтобы лоза радовала богатым урожаем, важно правильно подбирать соседей для этой культуры.

Фото: https://www.flickr.com/photos/discoveroregon/35050195585 by Rick Obst, CC BY 2.0 Виноград

Чего стоит избегать?

Рядом с виноградом нежелательно сажать перец, картофель, томаты, кукурузу и салат. Эти растения либо не смогут полноценно развиваться под лозой, либо сами начнут конкурировать за ресурсы. Важно также вовремя удалять сорняки, поскольку они подавляют виноград. Исключение составляют чистотел и люцерна — они, наоборот, защищают лозу от болезней.

Некоторые декоративные растения, такие как календула и тимьян, тоже лучше пересадить подальше. Они могут помешать росту винограда, создавая неблагоприятные условия для корневой системы.

Кто станет хорошим соседом?

Если правильно выбрать компаньонов, виноградная лоза отблагодарит щедрым урожаем. Среди овощей стоит обратить внимание на редис, укроп, щавель, свёклу, горох, редьку и мангольд. Эти культуры уживаются с виноградом без вреда для его роста.

Среди деревьев отличными соседями станут груша, вишня и черешня. Главное, чтобы их крона не затеняла виноград и не мешала солнечным лучам достигать лозы.

Уточнения

Виногра́д культу́рный (лат. Vítis vinífera) — вид многолетних кустарниковых лиан из рода Виноград семейства Виноградные.

