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Мифы и реальность — нужна ли осенняя перекопка почвы

Садоводство

Выращивание овощей, фруктов и ягод на своём участке требует не только ухода за растениями, но и подготовки грунта. Одной из ключевых осенних процедур считается перекопка земли. Однако этот метод вызывает споры среди садоводов: одни считают его необходимым этапом для будущего урожая, другие называют излишним и даже вредным.

Преимущества перекопки осенью

Устранение сорняков

Осенняя перекопка позволяет удалить корни сорных растений. Семена некоторых сорняков, оказавшись на поверхности, погибают во время морозов, что снижает их количество в новом сезоне.

Обогащение почвы кислородом

Кислород способствует разложению органических веществ, увеличивая плодородность земли.

Снижение патогенной флоры

При перекопке уничтожаются вредные микроорганизмы, которые вызывают заболевания растений. Это профилактическая мера, позволяющая повысить урожайность.

Удобрение почвы

Во время перекопки можно внести навоз или компост. Зимой они насытят грунт полезными веществами, что положительно скажется на урожае.

Недостатки перекопки осенью

Нарушение микрофлоры

Перемена местами верхнего и нижнего слоёв почвы может привести к гибели полезных микроорганизмов, чувствительных к морозам.

Снижение численности полезных насекомых

Черви и другие организмы, обогащающие почву кислородом, могут оказаться на поверхности и погибнуть зимой.

Активизация роста сорняков

Семена, находившиеся глубоко в почве, после перекопки поднимаются наверх. Это может привести к появлению новых сорняков.

Альтернатива перекопке: мульчирование

Некоторые садоводы вместо перекопки мульчируют грядки. Однако при избытке влаги, вызванном обильным снегом или дождями, под мульчёй могут развиваться патогенные микроорганизмы.

Когда и как правильно перекопать землю

Если вы решили выполнить перекопку осенью, соблюдайте несколько правил:

Время проведения. Работы нужно завершить до первых заморозков — обычно с конца сентября до начала ноября, в зависимости от региона.

Сохранение комков. Не разбивайте комки земли, чтобы защитить её от выветривания.

Глубина перекопки. Для корнеплодов (картофель, морковь) копают на глубину 20-30 см, для томатов, огурцов и бобовых достаточно 5-10 см.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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