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Эффективное отопление: чем топливные брикеты лучше дров

3:39
Садоводство

Для владельцев загородных домов, коттеджей и зданий без центрального отопления вопрос обогрева помещений в холодное время года остаётся актуальным.

Пеллеты
Фото: Flickr by U.S. Department of Agriculture, CC BY 2.0
Пеллеты

В местах, где отсутствует доступ к газу или электричеству, долгое время использовались дрова или уголь. Однако на смену этим традиционным видам топлива пришли топливные брикеты, которые имеют ряд преимуществ и становятся всё более популярными.

Преимущества топливных брикетов

Топливные брикеты производятся из отходов лесной и сельскохозяйственной промышленности, что делает их экологически чистым продуктом. Они изготавливаются методом прессования, благодаря чему обладают высокой плотностью. Это обеспечивает длительное горение и эффективную теплоотдачу.

Основные плюсы брикетов:

  • Экономичность. Снижается расход топлива благодаря высокой энергоэффективности.
  • Чистота. Минимальное содержание сажи уменьшает засорение дымоходов и бережёт отопительное оборудование.
  • Удобство. Компактные формы упрощают хранение и транспортировку.
  • Экологичность. Использование отходов помогает сокращать вырубку лесов.

Важно соблюдать условия хранения брикетов: избыточная влажность может ухудшить их свойства, а сильное намокание приведёт к разрушению структуры.

Формы и виды топливных брикетов

На российском рынке брикеты представлены в трёх основных формах:

  1. Цилиндры (с отверстием и без него).
  2. Прямоугольники в виде кирпичиков.
  3. Шестигранники или квадраты с продольным отверстием.

Каждый вид имеет свои особенности, которые влияют на стоимость, теплоотдачу и удобство использования.

Обзор популярных видов топливных брикетов

Торфяные брикеты

Изготавливаются из низового торфа, отличаются высокой плотностью и длительным горением (до 12 часов). Экологичны, не выделяют токсичных веществ, но требуют осторожности при хранении вдали от огня.

Угольные брикеты

Производятся из бурого угля, антрацита или древесного угля. Они отличаются низкой стоимостью и эффективной теплоотдачей.

Антрацитовые брикеты наиболее энергоэффективны. Однако из-за содержания смолы и других связующих компонентов они не подходят для использования в мангалах.

Брикеты из опилок

Сделаны из прессованных древесных опилок, что позволяет увеличить время горения вдвое по сравнению с обычными дровами. Это идеальный вариант для отопления жилых домов, но важно защищать брикеты от влаги.

Соломенные брикеты

Производятся из переработанной сельскохозяйственной соломы. Обладают теплоотдачей, сопоставимой с древесными брикетами. Подходят для отопления и приготовления пищи.

Брикеты из лузги подсолнечника

Простое и доступное топливо с горением до 8 часов. Основное преимущество — низкая зольность (около 7%). Но такие брикеты подвержены разрушению при воздействии влаги.

Выбор топлива

При выборе топливных брикетов учитывайте следующие факторы:

  • Теплоотдача.
  • Уровень зольности.
  • Устойчивость к влаге.
  • Цена и доступность.

Каждый вид брикетов имеет свои плюсы и минусы, но все они предоставляют более экологичное и экономичное решение для отопления, чем традиционные дрова или уголь.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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