Участок мечты: какие задачи лучше не выполнять самому

3:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Заниматься благоустройством участка — это увлекательное и полезное дело, но далеко не все задачи стоит выполнять самостоятельно. Даже опытные садоводы иногда понимают, что определённые работы требуют профессиональных знаний, физической подготовки и специализированного оборудования. Если вы хотите сэкономить время, силы и избежать ошибок, доверьте эти виды работ специалистам.

Фото: flickr.com by nociveglia, CC BY 2.0 Кабачки

Ландшафтное проектирование

Создание красивого и функционального сада начинается с продуманного плана. Ландшафтные дизайнеры учитывают множество факторов: рельеф, тип почвы, климат, освещённость, а также ваши пожелания. Самостоятельное планирование может привести к ошибкам, которые придётся исправлять годами. Специалисты помогут избежать проблем, обеспечат гармонию и долговечность вашего ландшафта.

Устройство газона

Идеальный газон — это больше, чем просто зелёная трава. Правильный посев и уход требуют опыта и знаний. Подготовка почвы, уничтожение сорняков, выравнивание, посев, прикатывание — всё это физически тяжёлая и ответственная работа. Если газон посеять неправильно, его состояние быстро ухудшится: появятся сорняки, побурение или болезни. Специалисты помогут заложить и сохранить газон в лучшем виде.

Подбор и размещение растений

Выбор растений на основе их эстетики или размера при покупке — частая ошибка начинающих садоводов. Специалисты помогут подобрать растения, которые подходят для ваших климатических и почвенных условий, а также подскажут, как они будут выглядеть через несколько лет. Это избавит вас от проблем с пересадкой и позволит создать гармоничный и долговечный сад.

Уход за деревьями

Деревья требуют профессионального ухода, особенно когда речь идёт о болезнях, обрезке или угрозе безопасности. Неправильная обрезка может ослабить дерево, а при сильном ветре оно может стать опасным. Профессионалы помогут сохранить здоровье деревьев, посоветуют подходящие виды для посадки и обеспечат их долгую жизнь.

Установка оросительных систем и освещения

Правильно установленная оросительная система обеспечивает растения водой, минимизируя затраты. Освещение добавляет эстетики и безопасности вашему участку, позволяя наслаждаться садом даже вечером. Эти работы требуют опыта и оборудования, поэтому лучше доверить их профессионалам.

Работа с тяжёлыми материалами

Укладка брусчатки, установка крупных камней, создание водоёмов или подпорных стенок — трудоёмкие задачи, требующие специальных навыков. Ошибки в их выполнении могут привести к необходимости переделки. Специалисты обеспечат качественное выполнение этих проектов с первого раза.

Обработка участка от клещей

Клещи представляют серьёзную угрозу для здоровья людей и домашних животных. Профессиональная обработка участка не только избавит вас от этих вредителей, но и поможет предотвратить их появление в будущем. Это важная мера безопасности, особенно для участков рядом с лесами или полями.