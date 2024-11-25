Перец Свит Палермо — урожай до 4 кг с куста

Сладкий перец "Свит Палермо" — настоящая находка для садоводов и гурманов. Этот гибрид уже стал любимцем не только дачников, но и профессиональных поваров, украшая меню ресторанов премиум-класса. С момента своего появления в 2014 году "Свит Палермо" получил множество наград, включая "Вкус года 2020". Узнаем, как этот перец заслужил такую популярность и как вырастить его на собственном участке.

Фото: commons.wikimedia.org by Visitor7, CC BY-SA 3.0 Перец

Что отличает перец Свит Палермо

Перец "Свит Палермо F1" — это результат многолетней селекции, который впечатляет своей уникальностью. Его основные особенности:

Уникальная форма. Плоды имеют "мятую" поверхность с глубокими складками, закруглённый подогнутый кончик и мало семян (до 3-х гнёзд).

Тонкие стенки. Толщина мякоти до 5 мм обеспечивает насыщенный вкус и приятный хруст.

Разнообразие расцветок. Перец выпускается в классическом красном, жёлтом, оранжевом и шоколадном оттенках. Оранжевый считается самым сладким.

Средний вес плодов - 200-250 г, длина достигает 15-25 см. В первую волну урожая перцы крупнее, позднее становятся компактнее (100-150 г).

Чем хорош Свит Палермо

Этот перец отличается удивительным балансом вкуса:

Менее горький и более сладкий, чем другие болгарские перцы.

Имеет фруктовые нотки и насыщенный аромат.

По шкале Брикса (сладость) достигает 9°Bx — как арбуз.

Плоды "Свит Палермо" не только вкусны, но и полезны: в них вдвое больше витамина С, чем в апельсинах, и множество других витаминов (A, E) и минералов (магний, калий).

Как выращивать Свит Палермо

Выращивать этот перец можно в открытом грунте и теплице. Средняя высота кустов — 60-70 см, а в теплицах может достигать 100-160 см. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики и подходит для прохладного климата. Урожайность достигает 3,5-4 кг с куста.

Шаги выращивания:

Высевайте семена в конце февраля — начале марта. Удобряйте почву органикой или минеральными составами. Поливайте и ухаживайте, как за обычными болгарскими перцами.

Можно ли использовать семена из магазинных перцев

Хотя "Свит Палермо F1" — это гибрид, многие огородники успешно выращивают его из семян магазинных плодов. Семена таких перцев обычно свежие, хорошо всходят, а урожай сохраняет характерные черты оригинала: сладость, вытянутую форму и яркую окраску.

Применение в кулинарии

"Свит Палермо" — универсальный продукт:

Отлично подходит для салатов, гриля, тушения, маринования и фаршировки.

Благодаря сладкому вкусу его любят даже дети.

Лёгкая кожура и минимальное количество семян делают его удобным в приготовлении.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

