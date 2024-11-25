Что делать с листвой: выбрасывать или оставить

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенью, после начала листопада, садоводы активно занимаются уборкой опавшей листвы. И это правильное решение, ведь листья, лежащие на земле, могут стать источником проблем для участка. В них могут скрываться болезнетворные микроорганизмы и вредители, которые способны навредить вашим растениям.

Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures, CC BY 4.0 осень

Однако не вся опавшая листва должна быть выброшена, часть листьев можно использовать с пользой для сада.

Как применять опавшую листву на участке

Утепление растений.

Часть листьев стоит сгребать к деревьям и теплолюбивым растениям, где они будут служить естественным "утеплителем" для корней. Листья особенно полезны для укрытия роз, но лучше всего использовать листву дуба или клёна.

Безопасность материала.

Перед использованием листьев важно убедиться, что они не заражены болезнями или вредителями. Если деревья, с которых опали листья, были здоровыми, материал можно смело применять.

Что нельзя делать с опавшей листвой

Не стоит использовать листву как мульчу.

Листья слишком быстро разлагаются, а без проверки на болезни они могут стать источником заражения. Это делает их ненадёжным материалом для мульчирования.

Итак, уборка листвы важна для здоровья участка, но её правильное использование может принести дополнительную пользу вашим растениям.

Уточнения

Лист (множ. ли́стья, собир. листва́; лат. folium, греч. φύλλον) — в ботанике вегетативный орган растения, основными функциями которого является фотосинтез, газообмен и транспирация.

