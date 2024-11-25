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Эти растения украсят ваш сад и привлекут восхищённые взгляды

1:45
Садоводство

Традиционные розы, пионы, флоксы, хосты, гейхеры и герани, безусловно, остаются любимцами многих садоводов. Однако если вам хочется добавить в цветник что-то новое и необычное, обратите внимание на эти интересные растения.

Эхинацея
Фото: creativecommons.org by Katja Schulz is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Эхинацея

Глоксиния клубневая

Глоксиния может стать настоящим украшением вашего сада или дома. Разнообразие сортов с их уникальными особенностями и яркими цветами удовлетворит любой вкус. Она проста в уходе: агротехника выращивания схожа с бегонией, что делает глоксинию доступным выбором для начинающих садоводов.

Морозник

Этот первоцвет славится своей неприхотливостью и морозостойкостью. Морозник прекрасно растёт в самых разных условиях, радуя садоводов махровыми цветами в оттенках розового и бордового. Это растение станет эффектным акцентом в весеннем саду.

Эхинацея

Эхинацея — идеальное растение для солнечных и засушливых участков. Её необычные окраски и уникальные свойства привлекают внимание садоводов. Для небольших клумб подойдут компактные сорта эхинацеи, которые не занимают много места, но добавляют яркости.

Аквилегия

Аквилегия — неприхотливый многолетник, прекрасно чувствующий себя в тенистых уголках сада. Её цветки в форме изящных колокольчиков делают её очаровательным дополнением к цветнику. Если вы хотите чего-то ещё более оригинального, выбирайте махровые двухцветные сорта аквилегии.

Добавьте эти растения в свой цветник, чтобы привнести в него свежие краски и очарование.

Уточнения

Цветни́к - участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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