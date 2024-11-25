Ошибки укрытия растений: как избежать гибели сада зимой

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные садоводы знают, что оставлять растения без укрытия на зиму — это риск, особенно в регионах с суровыми зимами. На юге можно надеяться на естественную защиту в виде снежного покрова, но в северных районах укрытие начинают готовить уже поздней осенью, к ноябрю.

Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, CC BY-SA 3.0 туя

Некоторые растения особенно нуждаются в защите от морозов. Розы, например, требуют индивидуального подхода к укрытию в зависимости от сорта. Кроме них, утепления зимой требуют клематисы, гортензии, вечнозелёный самшит и хвойные культуры.

Чем укрывать растения зимой

Агроволокно — популярный укрывной материал, который хорошо защищает от морозов, предотвращая при этом выпревание и плесень.

Опавшая листва — отличный вариант для мульчирования. Особенно хорошо подходят листья дуба и берёзы, которые остаются сухими всю зиму. Важно убедиться, что они сухие перед использованием.

Хвойный лапник — проверенный способ защиты растений от грызунов. Он удерживает тепло у корней и помогает задерживать снег. Однако он эффективен только в снежные зимы — при недостатке снега растения могут подмерзнуть.

Опилки — подходят только в сухом виде и требуют укрытия плёнкой, чтобы избежать намокания. Однако во время оттепели это может привести к выпреванию.

Солома — самый бюджетный вариант укрытия, но с нюансами. Её главный недостаток — риск появления мышей, которые могут зимовать в соломе.

Кроме укрытия, важно помнить о таких техниках, как окучивание и влагозарядный полив. Эти процедуры нужно выполнять до наступления морозов, чтобы помочь растениям пережить зиму.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

