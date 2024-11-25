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Три дерева, которые уничтожат ваш сад: чего стоит избегать

1:48
Садоводство

Желание украсить загородный участок иногда приводит дачников к необдуманным решениям, включая посадку определенных деревьев. Безусловно, сад с ними выглядит привлекательнее, но за этой красотой могут скрываться серьёзные проблемы.

Тополь в пуху
Фото: commons.wikimedia.org by Уве Тобаэ, CC BY-SA 3.0
Тополь в пуху

Одной из них станет мусор: лежащие ветки, листья и засохшие пластинки. Ещё одна неприятность — повреждение инфраструктуры, например, поломка канализационных труб. Однако самой большой сложностью может оказаться то, что деревья начнут вытеснять другие растения, мешая садовым культурам развиваться.

Деревья — которые нельзя сажать на участке

Тополь

Тополь отличается быстрым ростом и обилием опадающих веток. Его мощная корневая система, расположенная близко к поверхности, создаёт серьёзные проблемы для соседних растений, лишая их пространства и питательных веществ. Конкурировать с тополем большинство садовых культур просто не в состоянии.

Берёза повислая

Берёза, хотя и славится своей красотой, может стать проблемой для садоводов. Это дерево производит много мусора, включая опавшие листья и ветки. Её корневая система настолько агрессивна, что берёза буквально "захватывает" участок, мешая росту других растений.

Клён остролистный

Посадка клёна остролистного в саду наверняка приведёт к снижению урожайности. Это дерево конкурирует за ресурсы с яблонями, грушами, сливами и ягодными кустарниками, оставляя их без шансов на полноценное развитие.

Выбирая деревья для своего участка, важно учитывать не только их эстетические качества, но и влияние на окружающие растения и инфраструктуру.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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