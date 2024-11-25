Почему астры, золотарник и портулак могут стать проблемой на участке

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники любят высаживать растения, которые им приглянулись на лугу, в поле или даже у соседей. Однако такие эксперименты часто оборачиваются неожиданными проблемами. Некоторые красивые цветы, при всей их привлекательности, способны стать настоящей напастью, распространяясь с невероятной скоростью.

Фото: flickr.com by liz west, CC BY 2.0 Золотарник

Перед тем как высаживать растения на участке, стоит подумать о возможных последствиях. Некоторые виды, на первый взгляд безобидные, могут привести к тому, что вы потеряете контроль над клумбой или даже огородом.

Астра — любимое культурное растение многих садоводов. Однако она склонна к самосеву и может захватить участок, если ее не контролировать. Эксперты советуют обрезать или удалять астры осенью, чтобы весной не столкнуться с неожиданным "захватом территории".

Золотарник — красивый и долговечный цветок, но фактически это сорняк. Его корни выделяют вещества, угнетающие рост других растений, а сам золотарник распространяется с пугающей скоростью.

Портулак — яркий и жизнерадостный цветок, который размножается семенами настолько активно, что иногда единственный способ остановить его — вырывать с корнями.

Каждое растение имеет свои особенности, поэтому важно учитывать не только его внешний вид, но и возможное влияние на ваш участок.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

