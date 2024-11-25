Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ароматные и сладкие яблочные пышки готовятся всего за несколько минут
Как орехи помогают сохранять молодость кожи и красоту волос?
Вреднющие фрукты: к каким из них надо относиться с осторожностью всем без исключения
Эти советы помогут размножать виноград в зимнее время года
Рассыпчатый плов с курицей, который понравится всей семье
Древние символы на печатях раскрыли тайны зарождения письма
Сотрудничество России и Китая может вывести автопром на новый уровень
Польские фермеры временно прекратили протесты у границы с Украиной
Шикарность волос зависит от того, что едим: рассказываем об основных правилах питания для здоровья волос

Эти неприхотливые растения избавят вас от пустых мест на клумбе

1:08
Садоводство

Для дачников, у которых и так много забот, поддержание красоты на клумбе может стать дополнительной нагрузкой. Чтобы избежать пустот между цветущими растениями и сэкономить время на уходе, стоит выбрать неприхотливые растения, которые будут радовать глаз на протяжении всего сезона.

Алиссум
Фото: commons.wikimedia.org by Père Igor, CC BY-SA 3.0
Алиссум

Алиссум — это компактное, но ароматное растение, не требующее особого внимания. Оно выпускает множество мелких бутонов белого, розового или фиолетового цвета и будет цвести с мая до октября, создавая уютную атмосферу в вашем саду.

Гелиопсис — цветок, напоминающий подсолнух, но поменьше (до 9 см в диаметре). Он растет до 1,5 метров в высоту, приятно пахнет и может быть как махровым, так и простым. Его яркие желтые цветы придадут клумбе солнечный вид.

Эшшольция — растение с ажурными листьями сизоватого оттенка и яркими желтыми цветами. Оно не боится засухи и будет цвести с июня по октябрь, украшая ваш сад в самые жаркие месяцы.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё
Красота и стиль
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё Аудио 
Секрет блестящих волос китаянок и японок, который доступен абсолютно каждой
Красота и стиль
Секрет блестящих волос китаянок и японок, который доступен абсолютно каждой Аудио 
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж
Самолёт Ту-214. Российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух! Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Секреты приготовления настоящего хрена без помидоров, чеснока и лишних добавок
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Последние материалы
Шикарность волос зависит от того, что едим: рассказываем об основных правилах питания для здоровья волос
Как Берлин трансформировался за последние годы
Где и как правильно размещать зеркала, чтобы они приносили пользу
Не забываем про витамины даже в конце осени: простая закуска из болгарского перца и брынзы
Как использовать ананас для создания эффективного домашнего пилинга?
В "Витязе" планируют побороться за Кубок Гагарина
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Кольца деревьев раскрыли тайны экстремальных вспышек на Солнце
Лук, фасоль и колбаса: удивительно вкусный салат за копейки
Майю Санду назвали виновницей экономического кризиса в Молдавии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.