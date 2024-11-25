Эти неприхотливые растения избавят вас от пустых мест на клумбе

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для дачников, у которых и так много забот, поддержание красоты на клумбе может стать дополнительной нагрузкой. Чтобы избежать пустот между цветущими растениями и сэкономить время на уходе, стоит выбрать неприхотливые растения, которые будут радовать глаз на протяжении всего сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Père Igor, CC BY-SA 3.0 Алиссум

Алиссум — это компактное, но ароматное растение, не требующее особого внимания. Оно выпускает множество мелких бутонов белого, розового или фиолетового цвета и будет цвести с мая до октября, создавая уютную атмосферу в вашем саду.

Гелиопсис — цветок, напоминающий подсолнух, но поменьше (до 9 см в диаметре). Он растет до 1,5 метров в высоту, приятно пахнет и может быть как махровым, так и простым. Его яркие желтые цветы придадут клумбе солнечный вид.

Эшшольция — растение с ажурными листьями сизоватого оттенка и яркими желтыми цветами. Оно не боится засухи и будет цвести с июня по октябрь, украшая ваш сад в самые жаркие месяцы.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

