Как улучшить внешний вид сада с помощью неприхотливых растений для тени

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вам хочется добавить больше зелени в сад, но вы беспокоитесь, что растения могут пострадать от деревьев, не отчаивайтесь. Существует множество неприхотливых растений, которые прекрасно чувствуют себя в таких условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Syker Fotograf is licensed under GNU General Public License Хоста Криспула

Папоротник — одно из таких растений. Он не требователен в уходе и будет радовать вас своей пышной зеленью, растя в тени деревьев. Это идеальное украшение для участка, где другие растения могут не прижиться.

Хоста — еще один отличный выбор для тенистых уголков сада. Она адаптируется к различным условиям и не нуждается в сложном уходе. Кроме того, красивые цветки хосты привлекают опылителей, делая ваш сад еще более живым и многогранным. Это одно из лучших многолетних растений для сада.

Аюга — невысокое вечнозеленое растение, которое прекрасно растет под деревьями. Оно устойчиво к различным условиям и способно подавлять сорняки. Однако будьте осторожны: аюга может быстро захватить территорию, если ей дать слишком много свободы. Это растение порадует вас не только зеленью, но и красивыми цветами.

Уточнения

Зелёные растения (лат. Viridiplantae) — подцарство эукариот из царства растений (или царство в некоторых системах классификации).

