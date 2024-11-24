Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти советы помогут размножать виноград в зимнее время года
Рассыпчатый плов с курицей, который понравится всей семье
Древние символы на печатях раскрыли тайны зарождения письма
Сотрудничество России и Китая может вывести автопром на новый уровень
Польские фермеры временно прекратили протесты у границы с Украиной
Шикарность волос зависит от того, что едим: рассказываем об основных правилах питания для здоровья волос
Как Берлин трансформировался за последние годы
Где и как правильно размещать зеркала, чтобы они приносили пользу
Не забываем про витамины даже в конце осени: простая закуска из болгарского перца и брынзы

Как улучшить внешний вид сада с помощью неприхотливых растений для тени

1:13
Садоводство

Если вам хочется добавить больше зелени в сад, но вы беспокоитесь, что растения могут пострадать от деревьев, не отчаивайтесь. Существует множество неприхотливых растений, которые прекрасно чувствуют себя в таких условиях.

Хоста Криспула
Фото: commons.wikimedia.org by Syker Fotograf is licensed under GNU General Public License
Хоста Криспула

Папоротник — одно из таких растений. Он не требователен в уходе и будет радовать вас своей пышной зеленью, растя в тени деревьев. Это идеальное украшение для участка, где другие растения могут не прижиться.

Хоста — еще один отличный выбор для тенистых уголков сада. Она адаптируется к различным условиям и не нуждается в сложном уходе. Кроме того, красивые цветки хосты привлекают опылителей, делая ваш сад еще более живым и многогранным. Это одно из лучших многолетних растений для сада.

Аюга — невысокое вечнозеленое растение, которое прекрасно растет под деревьями. Оно устойчиво к различным условиям и способно подавлять сорняки. Однако будьте осторожны: аюга может быстро захватить территорию, если ей дать слишком много свободы. Это растение порадует вас не только зеленью, но и красивыми цветами.

Уточнения

Зелёные растения (лат. Viridiplantae) — подцарство эукариот из царства растений (или царство в некоторых системах классификации).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё
Красота и стиль
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё Аудио 
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Домашние животные
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином Аудио 
Как окрас шерсти влияет на характер кошки
Домашние животные
Как окрас шерсти влияет на характер кошки Аудио 
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж
Самолёт Ту-214. Российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух! Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Секреты приготовления настоящего хрена без помидоров, чеснока и лишних добавок
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Последние материалы
Шикарность волос зависит от того, что едим: рассказываем об основных правилах питания для здоровья волос
Как Берлин трансформировался за последние годы
Где и как правильно размещать зеркала, чтобы они приносили пользу
Не забываем про витамины даже в конце осени: простая закуска из болгарского перца и брынзы
Как использовать ананас для создания эффективного домашнего пилинга?
В "Витязе" планируют побороться за Кубок Гагарина
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Кольца деревьев раскрыли тайны экстремальных вспышек на Солнце
Лук, фасоль и колбаса: удивительно вкусный салат за копейки
Майю Санду назвали виновницей экономического кризиса в Молдавии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.