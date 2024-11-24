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Какие растения нельзя сажать рядом с розами

1:39
Садоводство

Розы — настоящие королевы сада, способные украсить любой участок своей красотой. Однако их капризный характер требует тщательного подбора соседей. Правильное соседство на клумбе — залог здоровья и красоты роз.

Розы
Фото: commons.wikimedia.org by Geolina163, CC BY-SA 4.0
Розы

Цветы: кого избегать

Некоторые растения могут оказаться слишком агрессивными для роз:

  • Растения с самосевом: незабудка, колокольчик и другие культуры быстро распространяются, подавляя рост роз.
  • Стремительно разрастающиеся виды: золотарник может вытеснить розы, лишая их жизненного пространства.
  • Растения с ползучими корнями: мята и ландыш легко "захватывают" территорию, угнетая соседей.
  • Представители семейства лютиковых: эти растения также плохо сочетаются с розами.
  • Пионы и гвоздика: их корневая система и агрессивный рост делают их нежеланными соседями.

Деревья: конкуренция за ресурсы

Деревья с поверхностными корнями, такие как береза, составляют розам серьезную конкуренцию за влагу и питательные вещества. Это может привести к угнетению роста роз.

Кустарники: риск вредителей

Калина и сирень, посаженные рядом с розами, привлекают вредителей. Такое соседство неизбежно увеличивает риск нападения насекомых, что отрицательно сказывается на состоянии розовых кустов.

Вывод

Для сохранения здоровья и красоты роз важно избегать соседства с агрессивными и конкурирующими растениями. Выбирайте для роз таких "спутников", которые не будут подавлять их рост и не привлекут вредителей.

Уточнения

Ро́за - собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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