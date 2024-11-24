Какие растения нельзя сажать рядом с розами

Розы — настоящие королевы сада, способные украсить любой участок своей красотой. Однако их капризный характер требует тщательного подбора соседей. Правильное соседство на клумбе — залог здоровья и красоты роз.
Некоторые растения могут оказаться слишком агрессивными для роз:
Деревья с поверхностными корнями, такие как береза, составляют розам серьезную конкуренцию за влагу и питательные вещества. Это может привести к угнетению роста роз.
Калина и сирень, посаженные рядом с розами, привлекают вредителей. Такое соседство неизбежно увеличивает риск нападения насекомых, что отрицательно сказывается на состоянии розовых кустов.
Для сохранения здоровья и красоты роз важно избегать соседства с агрессивными и конкурирующими растениями. Выбирайте для роз таких "спутников", которые не будут подавлять их рост и не привлекут вредителей.
Ро́за - собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
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