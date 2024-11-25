Как быстро размножить кактус дома: пошаговая инструкция

2:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите расширить коллекцию кактусов? Эти неприхотливые растения можно размножать несколькими способами: семенами, детками, черенками и даже прививкой. Разберем все варианты подробно.

Семенное размножение: для терпеливых экспериментаторов

Выращивание кактусов из семян — процесс, требующий терпения, но несложный в исполнении. Семена можно приобрести или собрать самостоятельно, если ваш кактус зацвел. Основные шаги:

Подготовьте неглубокий контейнер с дренажными отверстиями. Заполните его легким грунтом, например, смесью торфа, песка и вермикулита. Замочите семена в растворе перекиси водорода на 5-10 минут. Разложите их по поверхности, слегка присыпав песком, или оставьте непокрытыми. Увлажните грунт и создайте парниковый эффект с помощью стекла или крышки. Установите температуру +27 °C днем и +18 °C ночью, обеспечьте досветку до 14-16 часов.

Размножение детками: самый простой способ

Если у вашего кактуса появились отростки, размножение детками — оптимальный вариант. Процесс особенно эффективен весной и летом.

Инструкция:

Осторожно отделите детку от материнского растения. Подготовьте субстрат из плодородной почвы, песка и торфа. Поместите детку в ёмкость с грунтом, присыпьте корни песком. Оставьте в теплом, темном месте на 2-3 дня. Полейте через неделю после укоренения.

Важно: Не повредите материнский кактус при отделении детки, чтобы избежать заболеваний.

Черенкование: спасение и обновление

Когда кактус вытянулся или начал гнить, поможет черенкование. Это также подходит для растений, не дающих деток.

Как черенковать:

Срежьте верхушку кактуса стерильным инструментом. Подсушите срез в течение нескольких дней. Укорените черенок в сухой почве, заглубив на 1 см. Полив начните спустя 5-7 дней.

Зимой черенкование проводят только в крайних случаях, например, чтобы спасти больное растение.

Прививка: метод для профессионалов

Этот способ сложнее и используется для спасения растения от гнили или для стимулирования цветения. Прививка требует опыта, но может дать удивительные результаты.

Особенности размножения популярных видов

Опунция: размножают ушками, которые подсушивают перед посадкой.

Молочай трехгранный: укореняют боковые побеги.

Маммилярия: легко размножается детками.

Гимнокалициум: подходят семена или боковые отростки.

Длинные кактусы: верхушки разрезают на черенки.

Уточнения

Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых колючих растений порядка Гвоздичноцветные.

