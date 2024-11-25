Как быстро размножить кактус дома: пошаговая инструкция

Хотите расширить коллекцию кактусов? Эти неприхотливые растения можно размножать несколькими способами: семенами, детками, черенками и даже прививкой. Разберем все варианты подробно.
Выращивание кактусов из семян — процесс, требующий терпения, но несложный в исполнении. Семена можно приобрести или собрать самостоятельно, если ваш кактус зацвел. Основные шаги:
Если у вашего кактуса появились отростки, размножение детками — оптимальный вариант. Процесс особенно эффективен весной и летом.
Инструкция:
Важно: Не повредите материнский кактус при отделении детки, чтобы избежать заболеваний.
Когда кактус вытянулся или начал гнить, поможет черенкование. Это также подходит для растений, не дающих деток.
Как черенковать:
Зимой черенкование проводят только в крайних случаях, например, чтобы спасти больное растение.
Этот способ сложнее и используется для спасения растения от гнили или для стимулирования цветения. Прививка требует опыта, но может дать удивительные результаты.
Опунция: размножают ушками, которые подсушивают перед посадкой.
Молочай трехгранный: укореняют боковые побеги.
Маммилярия: легко размножается детками.
Гимнокалициум: подходят семена или боковые отростки.
Длинные кактусы: верхушки разрезают на черенки.
Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых колючих растений порядка Гвоздичноцветные.
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