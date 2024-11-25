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Как быстро размножить кактус дома: пошаговая инструкция

2:54
Садоводство

Хотите расширить коллекцию кактусов? Эти неприхотливые растения можно размножать несколькими способами: семенами, детками, черенками и даже прививкой. Разберем все варианты подробно.

Семенное размножение: для терпеливых экспериментаторов

Выращивание кактусов из семян — процесс, требующий терпения, но несложный в исполнении. Семена можно приобрести или собрать самостоятельно, если ваш кактус зацвел. Основные шаги:

  1. Подготовьте неглубокий контейнер с дренажными отверстиями.
  2. Заполните его легким грунтом, например, смесью торфа, песка и вермикулита.
  3. Замочите семена в растворе перекиси водорода на 5-10 минут.
  4. Разложите их по поверхности, слегка присыпав песком, или оставьте непокрытыми.
  5. Увлажните грунт и создайте парниковый эффект с помощью стекла или крышки.
  6. Установите температуру +27 °C днем и +18 °C ночью, обеспечьте досветку до 14-16 часов.

Размножение детками: самый простой способ

Если у вашего кактуса появились отростки, размножение детками — оптимальный вариант. Процесс особенно эффективен весной и летом.

Инструкция:

  1. Осторожно отделите детку от материнского растения.
  2. Подготовьте субстрат из плодородной почвы, песка и торфа.
  3. Поместите детку в ёмкость с грунтом, присыпьте корни песком.
  4. Оставьте в теплом, темном месте на 2-3 дня.
  5. Полейте через неделю после укоренения.

Важно: Не повредите материнский кактус при отделении детки, чтобы избежать заболеваний.

Черенкование: спасение и обновление

Когда кактус вытянулся или начал гнить, поможет черенкование. Это также подходит для растений, не дающих деток.

Как черенковать:

  1. Срежьте верхушку кактуса стерильным инструментом.
  2. Подсушите срез в течение нескольких дней.
  3. Укорените черенок в сухой почве, заглубив на 1 см.
  4. Полив начните спустя 5-7 дней.

Зимой черенкование проводят только в крайних случаях, например, чтобы спасти больное растение.

Прививка: метод для профессионалов

Этот способ сложнее и используется для спасения растения от гнили или для стимулирования цветения. Прививка требует опыта, но может дать удивительные результаты.

Особенности размножения популярных видов

Опунция: размножают ушками, которые подсушивают перед посадкой.

Молочай трехгранный: укореняют боковые побеги.

Маммилярия: легко размножается детками.

Гимнокалициум: подходят семена или боковые отростки.

Длинные кактусы: верхушки разрезают на черенки.

Уточнения

Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых колючих растений порядка Гвоздичноцветные.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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