Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Почему боярышник идеально подходит для вашего участка

2:42
Садоводство

Если вы задумываетесь о том, как разнообразить свой сад и одновременно получить пользу для здоровья, боярышник может стать идеальным выбором. Эти растения не только обладают высокой зимостойкостью и устойчивым ежегодным плодоношением, но и удивляют своей долговечностью — они живут до 300 лет.

История и уникальность боярышника

Род боярышников насчитывает миллионы лет. Они пережили времена динозавров, стали свидетелями разделения континентов и упоминаются в мифах и библейских текстах. Это делает их настоящими живыми свидетелями истории.

Целебные свойства боярышника

Боярышник активно применяется в традиционной медицине. Наибольшую ценность представляют его цветки и листья, из которых готовят настойки, отвары и экстракты. Эти средства полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Плоды боярышника, богатые витаминами (С, Р, А), флавоноидами и органическими кислотами, обладают антиоксидантными свойствами и помогают организму справляться с вредными свободными радикалами. Их употребляют свежими, а также в виде варенья, желе, пастилы и других вкусных заготовок.

Декоративное применение

Боярышник способен преобразить любой сад. Благодаря пышному цветению весной, густой кроне летом и яркой листве и плодам осенью, он сохраняет декоративность на протяжении всего года. Некоторые виды даже украшают зимние сады своими плодами, которые не осыпаются до весны. Растение идеально подходит для живых изгородей, так как легко переносит стрижку и формировку, создавая непроходимые зеленые стены.

Особенности выращивания и ухода

Боярышник неприхотлив. Он устойчив к холодам, засухе, загрязнению воздуха и не требователен к качеству почвы. Посадка осуществляется по стандартной технологии для плодовых деревьев, с учетом более глубокой корневой системы. Однако стоит учитывать, что плодоношение начинается лишь через 10-15 лет, а размножение боярышника затруднено из-за низкой всхожести семян.

Разнообразие видов

Род боярышника включает около 380 видов, из которых в России встречается около 50. Среди самых популярных — кроваво-красный, Арнольда и перистонадрезанный боярышники. Они различаются по высоте, форме листьев и цвету плодов, но все обладают общей чертой — неприхотливостью и декоративностью.

Уточнения

Боя́рышник (лат. Crataégus) — род листопадных, редко полувечнозелёных высоких кустарников или небольших деревьев, относящихся к семейству Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Новости Все >
Как выбрать оптимальный момент для покупки квартиры на фоне нестабильности рынка
Основные правила выращивания сладких дынь в суровом климате
Почему холодец может быть полезен для суставов и кожи
Крем без масел и восков поможет жирной коже лица выглядеть на все сто
Рублёвые депозиты или облигации? Россиянам рассказали, как заработать в условиях инфляции
Сергей Бурунов рассказал о расставании с возлюбленной
Почему не стоит полностью исключать хлеб из рациона на диете
Стасу Михайлову предложили снять фильм о себе
Армия РФ перешла в атаку ещё на одном участке Харьковского фронта — в районе Казачьей Лопани
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Экономика стран Запада не готова к полноценной войне с Россией. Такой шанс представляется не часто Любовь Степушова Простой австрийский сантехник нашёл клад на сумму более 2 млн евро, по закону ему выплатят половину этих денег Игорь Буккер Сводка с фронта: Киев нашёл корейцев под видом бурятов, готовится наступление ВС РФ на Запорожье Дмитрий Плотников
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Последние материалы
Почему боярышник идеально подходит для вашего участка
Как нашатырь помогает садоводам: лучшие способы применения
Назван способ похудеть с помощью скакалки
Байден готовит сюрприз России. На Западе бьют тревогу
Что поможет, если в голове застряла надоевшая песня
Кордиант наладил выпуск шин на бывшем заводе Bridgestone
Не мойте голову каждый день: волосы будут здоровее и рост их вас удивит, - несколько рекомендаций от трихолога
 Таинственные места, которые изменят ваше представление о мире
Избавьтесь от мучнистой росы с помощью этого народного средства
Женевские учёные раскрыли эволюционные тайны многоклеточности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.