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Удобрение для почвы: как использовать апельсиновые корки

3:07
Садоводство » Советы

Апельсины — это не только вкусные и полезные фрукты, но и источник полезных отходов в виде корок, которые часто оказываются в мусорном ведре. Тем не менее, апельсиновые корки могут стать настоящей находкой для дачников.

апельсины
Фото: pxhere
апельсины

Удобрение для почвы

Апельсиновые корки содержат полезные микроэлементы, такие как калий, кальций и фосфор. Их можно использовать как натуральное удобрение:

  • Компостирование: Добавьте измельченные корки в компостную кучу. Они помогут обогатить компост питательными веществами и ускорят процесс разложения.
  • Прямое внесение: Измельчите корки и закопайте их в почву. Они постепенно разложатся и будут служить источником питательных веществ для растений.

Отпугивание вредителей

Аромат апельсинов может быть неприятен для некоторых садовых вредителей:

  • Отпугиватель муравьев и слизней: Разложите корки вокруг растений, чтобы отпугнуть муравьев и слизней, которые могут повредить ваши культуры.
  • Природный инсектицид: Эфирные масла, содержащиеся в корках, помогают отпугивать другие насекомые-вредители. Высушенные и измельченные корки можно рассыпать вокруг растений.

Профилактика заболеваний растений

Апельсиновые корки обладают антимикробными свойствами, что может помочь в борьбе с некоторыми заболеваниями растений. Если вы замочите корки в воде и используете этот раствор для полива, это может снизить риск гниения корней и других болезней.

Улучшение качества почвы

Корки апельсинов могут помочь улучшить структуру почвы:

  • Аэрация: При добавлении корок в почву они способствуют улучшению аэрации, что помогает корням дышать и усваивать питательные вещества.
  • Удержание влаги: Разложившиеся корки помогают удерживать влагу в почве, что особенно полезно в жаркие летние дни.

Привлечение полезных насекомых

Ароматные корки могут привлечь полезных насекомых, таких как пчелы и божьи коровки, что в свою очередь будет способствовать опылению и контролю за вредителями:

  • Совмещение с другими растениями: Разложите корки среди цветущих растений, чтобы привлечь опылителей.

Использование в кулинарии и для ароматизации

Несмотря на использование корок в садоводстве, они также находят применение в кухне:

  • Изготовление цедры: Сушеные корки можно использовать в кулинарии для добавления аромата в различные блюда.
  • Ароматизаторы: Измельченные корки можно добавить в домашние ароматизаторы или использовать в качестве натуральных освежителей воздуха.

Апельсиновые корки — это отличный ресурс, который может значительно облегчить труд дачника. Они не только обогащают почву питательными веществами, но и помогают защищать растения от вредителей и заболеваний. Учитывая все возможные способы использования апельсиновых корок, не стоит их выбрасывать — лучше использовать их с пользой для вашего сада и огорода!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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