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Контейнер и почва: как правильно подготовить основу для укоренения жасмина

3:49
Садоводство » Советы

Жасмин — это не только красивое декоративное растение с ароматными цветами, но и довольно простой в уходе кустарник, который можно размножить самостоятельно. Укоренение жасмина возможно как из семян, так и черенками, но именно черенкование считается наиболее распространенным и эффективным методом.

Жасмин
Фото: flickr.com by Kpjas, CC BY 2.0
Жасмин

Подготовка черенков

Для укоренения выберите здоровый и крепкий куст жасмина. Лучше всего использовать полуодревесневшие черенки, которые можно собрать во время активного роста растения, весной или в начале лета. 

  • Выбор черенков: Изберите побеги длиной 10-15 см с несколькими зелеными листьями. Обрезайте их под углом 45 градусов, используя острые и чистые ножницы или секатор. Удалите нижние листья, оставив 2-3 верхних, чтобы предотвратить загнивание и сохранить питание.

Подготовка контейнера и почвы

Выберите контейнер для укоренения черенков. Это может быть маленький горшок или пластиковый стакан с дренажными отверстиями. Для укоренения подойдут следующие виды субстратов:

  • смесь универсального грунта с перлитом или песком (в пропорциях 1:1).
  • грунт для рассады.

Важно обеспечить хороший дренаж, чтобы избежать застоя влаги и загнивания корней.

Укоренение черенков

  1. Обработка черенков: для увеличения шансов на укоренение, можно обработать нижний срез черенка порошком корневого стимулятора (например, препаратами «Гетероауксин» или «Корневин»).
  2. Посадка: сделайте небольшие углубления в грунте и аккуратно посадите черенки, углубляя их на 3-4 см. Убедитесь, что оставшиеся листья находятся на поверхности.
  3. Полив: после посадки почву нужно хорошо увлажнить, но не переувлажнять. Избегайте застоя воды в контейнере.
  4. Создание тепличных условий: накройте контейнер прозрачным пластиковым пакетом или пленкой, чтобы создать парниковый эффект. Это поможет сохранить влажность и тепло, что очень важно для укоренения.

Условия для укоренения

  • Температура: оптимальная температура для укоренения жасмина составляет 20-25 °C.
  • Свет: выберите место с ярким, но рассеянным светом. Избегайте прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить перегрев и высыхание почвы.
  • Влажность: регулярно проветривайте укрытие, чтобы избежать плесени и гнили.

Уход за черенками

Следите за влажностью почвы, избегая как слишком сухого, так и слишком влажного состояния. Обычно корни начинают образовываться через 3-6 недель. Если черенки укореняются в удачных условиях, вы сможете заметить новые листья или приросты.

Пересадка укорененных черенков

После того как черенки укоренятся и начнут активно расти, их можно пересаживать в более крупные горшки. Выберите контейнер диаметром не менее 15-20 см с хорошим дренажом. Пересаживать нужно аккуратно, стараясь не повредить корни.

Укоренение жасмина — это доступный и увлекательный процесс, который позволяет вам самостоятельно размножить это прекрасное растение. Следуя приведенным советам и рекомендациям, вы сможете успешно укоренить жасмин и наслаждаться его ароматом и красотой в вашем саду или дома. Терпение и забота — ключевые факторы для успешного укоренения, так что не торопитесь и следите за состоянием ваших черенков.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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