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Рассказываем, как вырастить инжир в домашних условиях

4:02
Садоводство » Советы

Инжир — это не только вкусный и питательный фрукт, но и декоративное растение, которое можно успешно вырастить в домашних условиях. С его сочными плодами и красивыми листьями инжир станет настоящим украшением вашего подоконника или участка.

Инжир
Фото: Self-photographed by Tangopaso
Инжир

Выбор сорта инжира

Первым шагом при выращивании инжира является выбор сорта. Для домашних условий подойдут карликовые сорта, такие как "Little Ruby" или "Petite Negra", которые не занимают много места и хорошо адаптируются к выращиванию в горшках. Если у вас достаточно света и пространства, можно попробовать более открытые сорта, такие как "Brown Turkey" или "Celeste".

Подготовка контейнера и почвы

Инжир предпочитает рыхлую и плодородную почву. Лучше всего подойдет смесь из универсального грунта и перлита или песка, чтобы обеспечить хороший дренаж. Контейнер для посадки должен быть довольно широким, так как корни инжира разрастаются вширь. Обязательно сделайте дренажные отверстия на дне горшка.

Посадка инжира

  • Выращивание из семян: Инжир можно вырастить из семян, но этот способ требует терпения. Семена нужно замочить на ночь, затем посеять в теплую, влажную почву и накрыть пленкой для создания парникового эффекта. Всходы появятся через 2-3 недели.
  • Черенкование: Проще всего размножить инжир черенками. В длинной ветке инжира найдите черенки длиной около 15 см с несколькими почками. Обрежьте их и поместите в воду или непосредственно в горшок с землей, предварительно обработав срез корневым стимулятором.

Условия для роста

Инжир — светолюбивое растение. Для хорошего роста необходимо обеспечить ему яркий, но рассеянный свет. Наиболее подходящее место — подоконник, выходящий на южную или юго-западную сторону. Если в вашем регионе недостаток света, рекомендуется использовать фитолампы.

Температура для инжира должна быть в пределах 20-25 °C в вегетационный период, а зимой — не ниже 10-15 °C. Постарайтесь не допускать резких температурных колебаний.

Полив и удобрение

Инжир не переносит застоя воды, поэтому поливать его нужно умеренно. Важно давать почве подсохнуть между поливами. Летом полив должен быть более частым, особенно в период цветения и плодоношения.

Удобрение предпочтительно проводить с начала весны до конца лета, используя комплексные удобрения для комнатных растений. Раз в месяц можно вносить органические удобрения, такие как настой компоста.

Уход за растением

  • Обрезка: Чтобы поддерживать форму растения и способствовать лучшему плодоношению, рекомендуется обрезать инжир. Летом удалите сухие и поврежденные ветви, а осенью укорачивайте молодые побеги.
  • Защита от вредителей: Следите за возможными вредителями, такими как паутинный клещ или тля. Если заметите их, используйте инсектицидные мыла или природные средства для борьбы с ними.

Плодоношение

При правильном уходе инжир может начать плодоносить через 2-3 года. Плоды у инжира созревают в теплое время года и требуют регулярного полива и удобрения для достижения хорошего вкуса. Срывайте плоды, когда они становятся сочными и мягкими — это сигнал о зрелости.

Вырастить инжир в домашних условиях — это не только увлекательно, но и полезно. Следуя данным рекомендациям, вы сможете наслаждаться вкусными и сладкими плодами, а также красивым декоративным растением. Благодаря терпению и заботе инжир станет настоящей гордостью вашего дома.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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