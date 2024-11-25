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Эти советы помогут размножать виноград в зимнее время года

3:33
Садоводство » Советы

Размножение винограда — важный процесс для садоводов и виноградарей, позволяющий получить новые растения и увеличить урожай. Однако зимний период ставит перед нами ряд вопросов о том, возможно ли размножение винограда в это время года. 

Черенки винограда
Фото: Own work by Graftedvines, CC BY-SA 4.0
Черенки винограда

Лучшее время для размножения винограда

Традиционно размножение винограда проводится весной или осенью, когда растения имеют наиболее активный рост. Однако некоторые методы позволяют размножать виноград и зимой, и это можно сделать следующим образом:

  • Черенкование: Это один из наиболее популярных методов размножения винограда. Зимой мы можем укоренять черенки, которые были срезаны осенью, пока они находятся в состоянии покоя.

Подготовка черенков

Если вы планируете размножать виноград черенкованием зимой, следуйте этим шагам:

  • Сбор черенков: В ноябре или начале декабря обрезайте здоровые однолетние побеги. Они должны быть не тоньше карандаша и без признаков заболеваний.
  • Подготовка черенков: Нарежьте побеги на черенки длиной 10-15 см, оставляя на каждом из них 3-4 почки. Нижний срез должен быть под углом, а верхний — прямым.

Условия для укоренения черенков зимой

Для успешного укоренения черенков зимой важно создать подходящие условия:

  • Выбор контейнера: Используйте пластиковые контейнеры или горшки с дренажными отверстиями, чтобы избежать застоя воды.
  • Субстрат: Заполните контейнеры смесью торфа и песка в равных частях или используйте специальный грунт для укоренения.
  • Температура: Поместите контейнеры в помещение с температурой около +20-25°C, где они будут получать достаточное количество света.

Полив и уход за черенками

Зимой черенки требуют минимального, но регулярного ухода:

  • Полив: Убедитесь, что субстрат остается слегка влажным, но не переувлажненным, чтобы избежать гниения.
  • Контроль за условиями: Следите за состоянием черенков и при необходимости проветривайте помещение, чтобы предотвратить появление плесени.

Пересадка укоренившихся черенков

Как только черенки укоренятся (обычно это занимает 4-8 недель), их можно пересаживать:

  • Пересадка в изолированные контейнеры: Когда корни достигают длины 2-3 см, можете пересадить черенки в более крупные контейнеры или в открытый грунт, если температура позволяет.
  • Применение защиты: Если вы планируете высаживать укоренившиеся черенки в открытый грунт, убедитесь, что они защищены от морозов, особенно в ранние весенние месяцы.

Другие методы размножения винограда зимой

Хотя черенкование — это наиболее распространенный и эффективный метод, существуют и другие способы:

  • Прививка: В некоторых случаях можно проводить прививку зимой, используя морозостойкие подвои. Этот метод требует определенного опыта и навыков.

Размножение винограда зимой возможно, особенно с помощью черенкования. Подготовка подходящих черенков и создание надлежащих условий для их укоренения играют важную роль в успешности этого процесса. Следуя всем рекомендациям, вы сможете размножить свои любимые сорта винограда даже в холодное время года. Успехов вам в садоводстве!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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