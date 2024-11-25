Бегония будет постоянно цвести, если вы будете ухаживать за ней именно так

Бегонии бывают различных видов, такие как клубневые, волокнистые и корневищные. Выберите тип, который подходит для ваших условий садоводства.
Бегонии предпочитают яркий, непрямой свет. Слишком много прямых солнечных лучей может обжечь их листья, поэтому найдите место с фильтрованным светом.
Используйте хорошо дренированную почвенную смесь, чтобы предотвратить переувлажнение, так как бегонии не любят быть в воде.
Поддерживайте почву постоянно влажной, но не переувлажненной. Дайте верхнему слою почвы просохнуть, прежде чем снова поливать.
Используйте сбалансированное жидкое удобрение каждые 2-4 недели в течение вегетационного периода. Сократите подкормку в период покоя зимой.
Регулярно прищипывайте кончики, чтобы стимулировать рост кустов. Удаляйте отцветшие цветы, чтобы способствовать непрерывному цветению.
Следите за признаками мучнистой росы или гнили. Улучшите циркуляцию воздуха и избегайте чрезмерного полива.
Бего́ния (лат. Begonia) — род растений семейства Бегониевые. Род включает около 1600 видов.
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