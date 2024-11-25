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Бегония будет постоянно цвести, если вы будете ухаживать за ней именно так

1:17
Садоводство

Выберите правильный тип

Бегонии бывают различных видов, такие как клубневые, волокнистые и корневищные. Выберите тип, который подходит для ваших условий садоводства.

Бегония
Фото: creativecommons.org by geoff mckay is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Бегония

Освещение 

Бегонии предпочитают яркий, непрямой свет. Слишком много прямых солнечных лучей может обжечь их листья, поэтому найдите место с фильтрованным светом.

Хорошо дренированная почва

Используйте хорошо дренированную почвенную смесь, чтобы предотвратить переувлажнение, так как бегонии не любят быть в воде.

Полив

Поддерживайте почву постоянно влажной, но не переувлажненной. Дайте верхнему слою почвы просохнуть, прежде чем снова поливать.

Удобрение

Используйте сбалансированное жидкое удобрение каждые 2-4 недели в течение вегетационного периода. Сократите подкормку в период покоя зимой.

Обрезка для формы

Регулярно прищипывайте кончики, чтобы стимулировать рост кустов. Удаляйте отцветшие цветы, чтобы способствовать непрерывному цветению.

Профилактика заболеваний

Следите за признаками мучнистой росы или гнили. Улучшите циркуляцию воздуха и избегайте чрезмерного полива.

Уточнения

Бего́ния (лат. Begonia) — род растений семейства Бегониевые. Род включает около 1600 видов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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