По каким причинам крыжовник может плохо плодоносить? Советы по повышению урожайности

Важно помнить, что крыжовник плохо растет в неправильном месте произрастания. Кустарник не любит переувлажненную и кислую почву. Кроме того, растение не любит густых посадок и неплодородную почву.
Иногда крыжовник страдает от вредителей — птиц, мучнистой росы и голодных личинок крыжовникового пилильщика. Если вы считаете, что на вашем кустарнике есть эти вредители, важно избавиться от них.
Если крыжовник не плодоносит, нужно пересадить куст в более подходящее место, где он будет получать достаточно солнечного света.
Также важно, чтобы кустарник не страдал от переувлажнения и рос в нейтральной или слабокислой почве. В этом случае можно рассчитывать на плоды.
Опытные садоводы рекомендуют использовать минеральные и органические удобрения во время и после плодоношения. Идеально подойдет сульфат калия, суперфосфат или калийная соль.
Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).
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