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По каким причинам крыжовник может плохо плодоносить? Советы по повышению урожайности

1:06
Садоводство

Почему крыжовник плохо растет

Важно помнить, что крыжовник плохо растет в неправильном месте произрастания. Кустарник не любит переувлажненную и кислую почву. Кроме того, растение не любит густых посадок и неплодородную почву.

Крыжовник
Фото: commons.wikimedia.org by Василий Брагин, CC BY-SA 3.0
Крыжовник

Иногда крыжовник страдает от вредителей — птиц, мучнистой росы и голодных личинок крыжовникового пилильщика. Если вы считаете, что на вашем кустарнике есть эти вредители, важно избавиться от них.

Что делать, если крыжовник не плодоносит

Если крыжовник не плодоносит, нужно пересадить куст в более подходящее место, где он будет получать достаточно солнечного света.

Также важно, чтобы кустарник не страдал от переувлажнения и рос в нейтральной или слабокислой почве. В этом случае можно рассчитывать на плоды.

Опытные садоводы рекомендуют использовать минеральные и органические удобрения во время и после плодоношения. Идеально подойдет сульфат калия, суперфосфат или калийная соль.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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