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Пять растений, которые помогут сдержать малину

Садоводство » Деревья и кустарники

Малина – это популярная ягодная культура, которая радует садоводов сладкими ягодами и прекрасными ароматами. Однако со временем она может начать активно разрастаться, занимая все больше пространства на вашем участке. Чтобы контролировать её рост и предотвратить излишнее разрастание, важно правильно подбирать соседние растения и применять некоторые агрономические приёмы.

Куст малины
Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain, PDM
Куст малины

Почему малина разрастается?

Малина имеет свойство давать размножение за счёт корневой поросли. Это означает, что вокруг основного куста начинают появляться новые побеги, которые могут быстро захватить пространство. Чтобы избежать этого, можно использовать товарищей по саду, которые будут сдерживать её рост и распределять питательные вещества так, чтобы малина не могла бесконтрольно развиваться.

Растения-соседи для малины

  • Червячки (меленький мятлик):
       - Это многолетний злак, который не только не дает малине разрастаться, но и помогает улучшить структуру почвы. Червячки создают плотный корневой слой, который предотвращает развитие корневой поросли малины.
  • Лаванда:

   - Ароматные растения, такие как лаванда, отталкивают многих вредителей, включая тлю и смородинную муху. Лаванда также помогает улучшить дренаж и аэрацию почвы, что может благоприятно повлиять на корни малины и предотвратить их чрезмерное разрастание.

  • Чеснок и лук:
       - Эти растения обладают сильным запахом, который отпугивает вредителей. Посадка чеснока или лука рядом с малиной не только поможет защитить её от насекомых, но и будет сдерживать её рост за счёт своей агрессивной корневой системы.
  • Клубника:

   - Клубника хорошо себя чувствует рядом с малиной и занимает меньше места на поверхности. Она может помочь ингибировать рост малины за счёт конкуренции за питательные вещества и воду.

  • Огурцы:
       - Это вьющиеся растения, которые могут быть использованы в качестве живой подпорки для малины. Они потребляют различные ресурсы, что может помочь замедлить разрастание малины.

Технологические приемы для контроля роста малины

  • Регулярная обрезка:
       - Удаление лишних побегов и старых веток поможет ограничить разрастание малины. Осенью и весной проводите обрезку, оставляя только самые молодые и крепкие побеги.
  • Установка ограждений:
       - Используйте специальные ограждения или бордюры, чтобы ограничить распространение корневой поросли. Это поможет удерживать малину в заданных границах.
  • Правильный уход за почвой:
       - Регулярная мульчировка и использование органических удобрений помогут поддерживать здоровье почвы и корневой системы малины. Это способствует росту здоровых растений и контролирует их разрастание.
  • Выбор сорта:
    - Выбирайте более компактные сорта малины, которые имеют меньшее количество боковых побегов и менее агрессивную корневую систему. Такие сорта будут меньше подвержены разрастанию.

Посадив правильные растения рядом с малиной и применяя агрономические приемы, вы сможете не только сдерживать её рост, но и создавать гармоничное растительное сообщество на своем участке. Главное — помнить о балансе: малина любит солнечные участки, поэтому выбирайте соседи, которые не будут затенять её, и следите за состоянием почвы. Хороший уход и правильные соседи помогут вам наслаждаться вкусными ягодами, не допуская их бесконтрольного разрастания.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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