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Забота о почве: лучшие практики осеннего удобрения

3:25
Садоводство » Советы

Ноябрь — это время, когда садоводы начинают подготавливать почву для зимы и будущего весеннего сезона. Внесение удобрений в этот период играет ключевую роль в закладке основ для здорового роста растений в следующем году.

земельный участок
Фото: commons.wikimedia.org by Евгений Катышев, CC BY-SA 3.0
земельный участок

Почему важно удобрять осенью?

Осеннее удобрение помогает:

  • Обогатить почву питательными веществами: Это способствует созданию запаса полезных веществ, которые будут доступны растениям весной.
  • Улучшить структуру почвы: Правильное внесение удобрений помогает улучшить ее физические и химические свойства, повышая водо- и воздухообмен.
  • Заботиться о почвенной микрофлоре: Осенью внесенные органические удобрения способствуют развитию полезных микроорганизмов.

Виды удобрений для осеннего применения

  1. Органические удобрения:
    - Перегной и компост: Эти удобрения обеспечивают медленное и равномерное высвобождение питательных веществ, обогащая почву органическими веществами. Вносите их в слое 5-10 см по всей площади участка.
       - Зелёные удобрения: Если вы посадили сидераты (например, горох или клевер) в начале осени, то в ноябре можно их подрезать и заделать в почву как органическое удобрение. Это не только обогатит почву, но и улучшит ее структуру.
  2. Минеральные удобрения:
       - Калийные и фосфорные удобрения: Вносите суперфосфат и калийные соли (например, калийную селитру или сульфат калия) для улучшения корнеобразования и повышения морозоустойчивости растений. Эти удобрения особенно важны для плодовоягодных культур.
       - Азотные удобрения: Обычно азот вносят весной, чтобы избегать избыточного роста зелени перед зимой. Но если речь идет о поздних сидератах, можно использовать их в виде аммиачной селитры.
  3. Комплексные удобрения:
       - Минеральные комплексные удобрения: Такие, как NPK (азот, фосфор, калий) в сбалансированном соотношении, также могут быть внесены в ноябре. Они обеспечивают растения всеми необходимыми питательными веществами в нужные пропорции. Обратите внимание на состав, выбирая формулу, подходящую для вашего типа растений.

Как правильно вносить удобрения?

  • Подготовка почвы: Перед внесением удобрений желательно подготовить почву — удалить остатки растений, перекопать участок.
  • Равномерное распределение: Удобрения следует равномерно распределять по поверхности почвы, а затем заделать на глубину 10-15 см (для гранулированных удобрений) или просто посыпать сверху (для порошковых).
  • Полив: После внесения удобрений желательно провести полив, чтобы ускорить растворение веществ и их доступность для растений.

Внесение удобрений в ноябре — это важный шаг, который поможет заложить основы для успешного и продуктивного садового сезона в будущем году. Используйте органические и минеральные удобрения в зависимости от ваших нужд и особенностей растений. Заботьтесь о своей почве, и она ответит вам щедрым урожаем! С правильным подходом к удобрению осенью вы сможете создать здоровую и плодородную основу для вашего сада.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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