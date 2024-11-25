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Урожай не радует? Узнайте, что вы делаете не так

2:09
Садоводство

Если осенью вы заметили, что урожай в вашем саду оказался скромнее ожидаемого, самое время выяснить причины. От правильного анализа ситуации зависит, сможете ли вы избежать таких разочарований в следующем сезоне.

Погодные условия

Весенние заморозки или жаркое засушливое лето могут привести к гибели завязей и снижению урожая. Чтобы защитить растения от похолодания, за день до ожидаемого понижения температуры стоит провести внекорневую подкормку с калийно-фосфорными удобрениями, использовать дождевание или задымление.
Засуху можно минимизировать с помощью регулярного полива. Для оптимального увлажнения сада идеально подойдет капельная система, которая поддерживает стабильный уровень влажности на протяжении всего сезона.

Опыление

Без участия насекомых-опылителей урожай может значительно уменьшиться. Чтобы привлечь пчел и других насекомых в сад, стоит посадить растения, которые их привлекают: лаванду, календулу, клевер, душицу, мелиссу и маттиолу.
Также убедитесь, что для деревьев, требующих перекрестного опыления, в саду есть растения-опылители подходящих сортов.

Возраст деревьев

Урожай зависит и от возраста деревьев. Молодые саженцы не сразу начинают плодоносить, поэтому при их покупке уточняйте, через сколько лет они дадут первые плоды. Если вы не готовы долго ждать, отдайте предпочтение скороплодным сортам.

Старые деревья, которые уже мало плодоносят, нуждаются в омолаживающей обрезке. Эта процедура стимулирует рост новых побегов и формирование цветочных почек, что временно продлевает их "плодородный" возраст.

Главное

Регулярный уход за садом, своевременный полив, защита от погоды, правильный выбор деревьев и забота о насекомых-опылителях — основные шаги к богатому урожаю. Запаситесь терпением и не забывайте: труд в саду всегда окупается.

Уточнения

Опыле́ние - этап полового размножения семенных растений, процесс переноса пыльцы с пыльника на рыльце пестика (у покрытосеменных) или на семяпочку (у голосеменных).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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