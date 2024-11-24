Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи

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1:16
Садоводство

Чем опасна луковая муха для растений

Луковая муха может нанести существенный вред растениям лука. Вредитель часто приводит к задержке роста, пожелтению листьев и снижению урожайности лука. Дело в том, что личинки питаются корнями и луковицами лукового растения, что может привести к загниванию и гибели растения.

Личинки луковой мухи
Фото: commons.wikimedia. org by Rasbak is licensed under GNU Free Documentation License
Личинки луковой мухи

Как избавиться от луковой мухи на огороде

Чтобы защитить растения от луковой мухи, нужно соблюдать севооборот. Поэтому не стоит выращивать лук после чеснока, лука-порея, тюльпанов или салата. Немедленно удаляйте и уничтожайте пораженные вредителем растения.

Чтобы убить луковую муху, можно насыпать на рассаду растения небольшой слой песка. Дело в том, что на солнце песок быстро нагревается, что уничтожает личинки насекомых.

Зола также очень эффективно отпугивает луковую муху, и в то же время является незаменимой подкормкой для луковых растений. Кроме того, отпугнуть вредителя можно поливом поваренной солью и настойкой полыни.

Еще одно эффективное средство от насекомых включает в себя опрыскивание растений раствором мыльной воды.

 

Уточнения

Лу́ковая му́ха (лат. Delia antiqua) — вид мух-цветочниц.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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