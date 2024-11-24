Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи

Луковая муха может нанести существенный вред растениям лука. Вредитель часто приводит к задержке роста, пожелтению листьев и снижению урожайности лука. Дело в том, что личинки питаются корнями и луковицами лукового растения, что может привести к загниванию и гибели растения.
Чтобы защитить растения от луковой мухи, нужно соблюдать севооборот. Поэтому не стоит выращивать лук после чеснока, лука-порея, тюльпанов или салата. Немедленно удаляйте и уничтожайте пораженные вредителем растения.
Чтобы убить луковую муху, можно насыпать на рассаду растения небольшой слой песка. Дело в том, что на солнце песок быстро нагревается, что уничтожает личинки насекомых.
Зола также очень эффективно отпугивает луковую муху, и в то же время является незаменимой подкормкой для луковых растений. Кроме того, отпугнуть вредителя можно поливом поваренной солью и настойкой полыни.
Еще одно эффективное средство от насекомых включает в себя опрыскивание растений раствором мыльной воды.
Лу́ковая му́ха (лат. Delia antiqua) — вид мух-цветочниц.
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