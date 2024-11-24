Выращивайте перцы так, и вы получите шикарный урожай

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Какие ошибки можно допустить при выращивании перца

При выращивании рассады перца растениям может не хватать освещения. Недостаток света плохо сказывается на темпах роста.

Фото: commons.wikimedia.org by Léna, CC BY 3.0 Перец

Также важно удобрять рассаду перца и следить за вредителями и болезнями. Болгарский перец в теплице плохо переносит очень низкую и высокую температуру воздуха.

При высокой температуре воздуха овощные культуры могут перестать расти, и вы рискуете потерять весь урожай. В то же время при низких температурах ниже +15 растение болгарского перца может погибнуть. Засуха также может погубить растение. Поэтому в жаркую погоду важно увеличить количество поливов перцев.

Как сажать перцы

При посадке перцы предпочитают легкую почву с хорошим дренажем. Удобрите почву перегноем в пропорции 2 к 1 и добавьте столько же песка. После подготовки посейте семена в посуду на расстоянии двух друг от друга. Затем накройте их пленкой для создания парникового эффекта.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

