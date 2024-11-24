Выращивайте перцы так, и вы получите шикарный урожай

При выращивании рассады перца растениям может не хватать освещения. Недостаток света плохо сказывается на темпах роста.
Также важно удобрять рассаду перца и следить за вредителями и болезнями. Болгарский перец в теплице плохо переносит очень низкую и высокую температуру воздуха.
При высокой температуре воздуха овощные культуры могут перестать расти, и вы рискуете потерять весь урожай. В то же время при низких температурах ниже +15 растение болгарского перца может погибнуть. Засуха также может погубить растение. Поэтому в жаркую погоду важно увеличить количество поливов перцев.
При посадке перцы предпочитают легкую почву с хорошим дренажем. Удобрите почву перегноем в пропорции 2 к 1 и добавьте столько же песка. После подготовки посейте семена в посуду на расстоянии двух друг от друга. Затем накройте их пленкой для создания парникового эффекта.
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