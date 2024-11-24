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Выращивайте перцы так, и вы получите шикарный урожай

1:09
Садоводство

Какие ошибки можно допустить при выращивании перца

При выращивании рассады перца растениям может не хватать освещения. Недостаток света плохо сказывается на темпах роста.

Перец
Фото: commons.wikimedia.org by Léna, CC BY 3.0
Перец

Также важно удобрять рассаду перца и следить за вредителями и болезнями. Болгарский перец в теплице плохо переносит очень низкую и высокую температуру воздуха.

При высокой температуре воздуха овощные культуры могут перестать расти, и вы рискуете потерять весь урожай. В то же время при низких температурах ниже +15 растение болгарского перца может погибнуть. Засуха также может погубить растение. Поэтому в жаркую погоду важно увеличить количество поливов перцев.

Как сажать перцы

При посадке перцы предпочитают легкую почву с хорошим дренажем. Удобрите почву перегноем в пропорции 2 к 1 и добавьте столько же песка. После подготовки посейте семена в посуду на расстоянии двух друг от друга. Затем накройте их пленкой для создания парникового эффекта.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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