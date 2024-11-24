Как подготовить крыжовник к зиме: 6 простых шагов для обильного урожая

Осень — ключевой сезон для ухода за крыжовником. От своевременной подготовки зависит, как успешно растение переживет морозы и насколько обильным будет урожай в следующем году. Рассмотрим основные этапы ухода.
Обрезка проводится в два этапа:
Почва очищается от опавших листьев и ягод, которые нужно сжигать за пределами участка. Пропалываются сорняки, грунт аккуратно рыхлится на глубину до 6 см. Затем наносится мульчирующий слой из перегноя, опилок, соломы или еловых шишек.
Перед морозами куст нуждается в влагозарядковом поливе. В сухую осень под каждый куст выливают 30 литров воды. Это помогает кусту пережить холод, предотвращает пересыхание и ломкость ветвей.
Обработайте кусты:
Крыжовник после плодоношения нуждается в питательных веществах:
Для защиты от морозов кусты перевязываются и укрываются агроволокном или соломой. Первый снег нужно сгребать под основание куста для дополнительного утепления корней.
Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).
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