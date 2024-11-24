Как подготовить крыжовник к зиме: 6 простых шагов для обильного урожая

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осень — ключевой сезон для ухода за крыжовником. От своевременной подготовки зависит, как успешно растение переживет морозы и насколько обильным будет урожай в следующем году. Рассмотрим основные этапы ухода.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike Крыжовник

Обрезка

Обрезка проводится в два этапа:

Сразу после сбора урожая - удаляются поврежденные, сухие и больные ветки.

- удаляются поврежденные, сухие и больные ветки. После опадания листьев (октябрь-ноябрь) - формируется крона, удаляются ветки старше 5 лет, нижние и внутренние побеги. Это предотвращает загущение куста, улучшает проветривание и доступ солнца.

Обработка почвы

Почва очищается от опавших листьев и ягод, которые нужно сжигать за пределами участка. Пропалываются сорняки, грунт аккуратно рыхлится на глубину до 6 см. Затем наносится мульчирующий слой из перегноя, опилок, соломы или еловых шишек.

Полив

Перед морозами куст нуждается в влагозарядковом поливе. В сухую осень под каждый куст выливают 30 литров воды. Это помогает кусту пережить холод, предотвращает пересыхание и ломкость ветвей.

Защита от вредителей и болезней

Обработайте кусты:

Медным купоросом (3%) для борьбы с грибками.

Пищевой содой (5%) против мучнистой росы.

Используйте фунгициды для комплексной защиты от болезней, таких как ржавчина и антракноз.

Подкормка

Крыжовник после плодоношения нуждается в питательных веществах:

Фосфор и калий - стимулируют закладку почек и укрепляют побеги.

- стимулируют закладку почек и укрепляют побеги. Перегной и компост - обеспечивают органические вещества.

- обеспечивают органические вещества. Древесная зола - источник минералов и защита от почвенных вредителей.

Укрытие

Для защиты от морозов кусты перевязываются и укрываются агроволокном или соломой. Первый снег нужно сгребать под основание куста для дополнительного утепления корней.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

