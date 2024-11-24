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Органические методы борьбы с капустной блошкой – это проще, чем кажется

2:09
Садоводство

Капустная блошка — настоящий враг рассады: взрослые насекомые уничтожают листья, а их личинки вредят корням. Однако бороться с вредителем можно эффективно и безопасно, используя натуральные методы.

Капуста
Фото: unsplash.com by Marta Reis, PDM
Капуста

1. Диатомовая земля

Этот природный порошок из окаменелого фитопланктона смертелен для насекомых: его острые края разрушают их экзоскелет. Посыпьте грунт вокруг капусты и листья растения, чтобы блошки исчезли.

2. Репелленты на основе растений

Настои из чеснока, базилика, кошачьей мяты, настурции или острого перца эффективно отпугивают насекомых. Регулярно опрыскивайте капусту, так как эфирные масла быстро разлагаются. Также можно высадить эти растения вокруг капустных грядок для дополнительной защиты.

3. Ловушки для вредителей

Создайте отвлекающую грядку с редькой или редисом — блошки переключатся на эти культуры, оставив капусту в покое. Высаживайте приманки на некотором расстоянии от основной рассады.

4. Регулярный полив

Частые утренние поливы холодной водой помогут капусте быстрее восстановиться и выгонят насекомых, которые не переносят высокую влажность.

5. Самодельный спрей

Смешайте 2 стакана спирта, 5 стаканов воды и 1 столовую ложку жидкого мыла. Тщательно перемешайте и протестируйте смесь на одном листе перед обработкой всей капусты.

6. Масло ним

Это натуральный инсектицид убивает вредителей и подходит для органического земледелия. Разведите 10-20 капель масла ним в 10 литрах воды и распылите раствор на листья капусты.

Полезные советы

  • Осенняя перекопка. Эта процедура уничтожает яйца и куколки блошек, оставленные в почве.
  • Попробуйте несколько методов. Если один способ не работает, комбинируйте его с другими, чтобы найти оптимальное решение.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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