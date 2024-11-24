Как сделать стильные садовые вазоны из подручных материалов

2:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Украшение участка садовыми вазонами добавляет уюта и стиля любому двору. Необязательно тратить деньги на дорогие цветочники — используйте остатки материалов, старые вещи и фантазию!

Фото: commons.wikimedia.org by Rept0n1x, CC BY-SA 3.0 Клумба

1. Цветочная корзина из линолеума

Остатки линолеума после ремонта можно превратить в декоративную корзину:

Основа : используйте овальное днище из фанеры.

: используйте овальное днище из фанеры. Каркас : закрепите вертикальные прутья или пластиковые трубки высотой 40-50 см.

: закрепите вертикальные прутья или пластиковые трубки высотой 40-50 см. Плетение : нарежьте полосы линолеума шириной до 5 см и переплетайте их между прутьями, как лозу.

: нарежьте полосы линолеума шириной до 5 см и переплетайте их между прутьями, как лозу. Ручка: сделайте из ветки или трубы, обернув материалом для прочности.

Заполните корзину землей и высадите петунии, фиалки или другие цветы.

2. Садовые вазоны из бревна

Срезанные стволы деревьев можно превратить в природные кашпо:

Углубление : с помощью стамески и молотка выдолбите середину.

: с помощью стамески и молотка выдолбите середину. Защита: обработайте дерево изнутри защитным составом для долгой службы.

Высаживайте растения прямо в бревно или ставьте внутрь цветочные горшки.

Для более сложных конструкций можно использовать деревянные брусья, из которых легко собрать стильные вазоны. Покройте дерево лаком или краской, чтобы защитить его от влаги.

3. Вторая жизнь кухонной посуды

Старые кастрюли, чайники и миски легко превратить в уникальные вазоны:

Раскрасьте их яркими красками или нанесите оригинальный узор. Наполните грунтом и высадите цветы.

Эти вазоны можно расставить на клумбах, вдоль дорожек или объединить в необычные композиции.

4. Садовые вазоны из бетона

Остатки цемента и песка легко превратить в прочные цветочники:

Форма : используйте две емкости разного размера — меньшую поместите внутрь большей.

: используйте две емкости разного размера — меньшую поместите внутрь большей. Заполнение : пространство между формами залейте бетоном.

: пространство между формами залейте бетоном. Сушка: дайте вазону просохнуть не менее суток, затем обрызгивайте водой в течение недели.

Поверхность можно разрисовать, отделать мозаикой или оставить естественной.

5. Пластиковые контейнеры и бочки

Пластиковые емкости легко превратить в стильные садовые вазы: