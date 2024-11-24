Как избавиться от червивости малины: 5 проверенных способов

Малина — одна из любимых ягод дачников, но черви в ягодах могут испортить впечатление от урожая. Рассмотрим, как эффективно бороться с этой проблемой, начиная с профилактики и заканчивая радикальными методами.
Предотвращение появления вредителей — ключ к здоровым ягодам.
Обработка горячей водой:
Весной до потепления (70-80°C) полейте кусты, обрабатывая стебли и корни. Повторите процедуру осенью при температуре чуть ниже 0°C.
Мульчирование:
После осенней обработки грунта засыпьте кусты компостом, опилками или перегноем, чтобы лишить вредителей выхода наружу.
Механическая защита:
Накрывайте кусты капроновыми или марлевыми сетками, чтобы предотвратить доступ малинового жука. Уберите защиту после появления цветов.
Трудоемкий, но действенный способ. В период цветения вечером расстелите пленку под кустами и встряхивайте ветки. Собранных жуков уничтожайте. Повторяйте процедуру до полного исчезновения вредителей.
С середины мая до конца месяца обработайте кусты инсектицидами или фунгицидами, если на растении уже появились гусеницы или жуки. Используйте препараты, безопасные для человека и окружающей среды.
Эти средства помогают сократить количество вредителей и укрепить кусты:
Горчичный раствор: растворите 20 г порошка на ведро воды, настаивайте сутки и опрыскивайте кусты.
Картофельные очистки: закопайте под кустами для подкормки.
Птичий помет: используйте перебродивший или разведенный раствор для удобрения и защиты растений.
Если малина сильно заражена, а почва истощена, необходимо:
Профилактика и регулярная обработка растений помогут сохранить урожай.
Применяя один или несколько способов борьбы, вы получите вкусную и здоровую малину, без червивости и неприятных сюрпризов.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.