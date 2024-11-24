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Как избавиться от червивости малины: 5 проверенных способов

2:30
Садоводство

Малина — одна из любимых ягод дачников, но черви в ягодах могут испортить впечатление от урожая. Рассмотрим, как эффективно бороться с этой проблемой, начиная с профилактики и заканчивая радикальными методами.

Малина
Фото: 500px.com by Gennady Surmac, PDM
Малина

Профилактика: лучше предупредить, чем лечить

Предотвращение появления вредителей — ключ к здоровым ягодам.

Обработка горячей водой:

Весной до потепления (70-80°C) полейте кусты, обрабатывая стебли и корни. Повторите процедуру осенью при температуре чуть ниже 0°C.

Мульчирование:

После осенней обработки грунта засыпьте кусты компостом, опилками или перегноем, чтобы лишить вредителей выхода наружу.

Механическая защита:

Накрывайте кусты капроновыми или марлевыми сетками, чтобы предотвратить доступ малинового жука. Уберите защиту после появления цветов.

Собирание жуков вручную

Трудоемкий, но действенный способ. В период цветения вечером расстелите пленку под кустами и встряхивайте ветки. Собранных жуков уничтожайте. Повторяйте процедуру до полного исчезновения вредителей.

Опрыскивание химическими средствами

С середины мая до конца месяца обработайте кусты инсектицидами или фунгицидами, если на растении уже появились гусеницы или жуки. Используйте препараты, безопасные для человека и окружающей среды.

Народные методы борьбы

Эти средства помогают сократить количество вредителей и укрепить кусты:

Горчичный раствор: растворите 20 г порошка на ведро воды, настаивайте сутки и опрыскивайте кусты.

Картофельные очистки: закопайте под кустами для подкормки.

Птичий помет: используйте перебродивший или разведенный раствор для удобрения и защиты растений.

Радикальные меры: удаление заражённых кустов

Если малина сильно заражена, а почва истощена, необходимо:

  • Удалить и сжечь все заражённые кусты.
  • Перекопать почву.
  • Заменить растения на новые, выбирая сорта, устойчивые к вредителям.

Основные рекомендации

Профилактика и регулярная обработка растений помогут сохранить урожай.

Применяя один или несколько способов борьбы, вы получите вкусную и здоровую малину, без червивости и неприятных сюрпризов.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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